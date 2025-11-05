Rifirrafe entre Queipo y Barbón en la Junta tras las declaraciones de Miss Asturias

El intercambio de mensajes entre Adrián Barbón y Claudia Montes, 'Miss Asturias +30' 2017 y conocida por su relación con el exministro José Luis ... Ábalos, caldeó este miércoles el debate en la Junta General. El portavoz del PP y líder de la oposición, Álvaro Queipo, acusó al presidente autonómico no sólo de «mentir» sobre su verdadera relación con Montes, sino también de «ordenar mentir a su gabinete» acerca del contenido de los correos electrónicos que llegaron a Presidencia, en los que se advertía de posibles actuaciones ilícitas y sobre los que, en un primer momento, el Ejecutivo alegó no haber actuado al considerar que el asunto ya estaba judicializado. «¿En qué parte del correo dice eso la señora Claudia Montes?», cuestionó Queipo tras leer íntegramente la misiva, en la que se advertía además de que había «muchas personas del PSOE implicadas». «¿A su gabinete no le hizo saltar las alarmas?. Pero, ¿a qué están acostumbrados su gabinete?», cuestionó.

El líder popular puso el foco en el hecho de que Barbón hubiera hecho caso omiso a las advertencias de Montes, que, enfatizó, habrían llegado no sólo por correo electrónico a su gabinete, sino también mediante mensajes privados en redes sociales, para «tapar la corrupción» de su partido. «Fue de las primeras personas en conocer la corrupción en el Gobierno de Sánchez, en el año 2022 -cuando intercambió varios mensajes por redes sociales con la ex Miss-, una de las primeras en España en conocer las corruptelas de Koldo y Ábalos, y por lo que parece pretendió taparse los ojos para decir que no conocía nada», recriminó Queipo.

La lectura, sin embargo, es bien distinta si se escucha la versión del presidente. Barbón insiste en que no mantiene relación de amistad alguna con Montes y resta importancia a las conversaciones privadas que mantuvo con ella a través de redes sociales. «¿Sabe cuántos seguidores tengo yo en las redes sociales? Más de 140.000 personas. Y no, las 140.000 personas, ni las miles que me escriben a lo largo del año, son amigas mías», respondió el dirigente, quien el martes había negado incluso conocerla, aunque admitió que, como militante del PSOE, podría haber coincidido con ella en algún mitin.

El presidente llegó a celebrar que se hubieran hecho públicos los mensajes privados compartidos con Montes porque, en su opinión, «se ve claramente que yo digo en público lo mismo que en privado: 'Si usted tiene información de la comisión de un delito, vaya a la Fiscalía'». Barbón le dio además la vuelta a la situación y cuestionó a Queipo qué hubiera hecho en esta situación: «Usted hubiera dicho: 'Ven por aquí, que vamos a ver cómo lo arreglamos'. Ese es el problema».