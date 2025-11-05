El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Álvaro Queipo y Adrián Barbón, en la Junta General. J. C. R.

Rifirrafe entre Queipo y Barbón en la Junta tras las declaraciones de Miss Asturias

El PP acusa al presidente de «mentir» sobre su relación con Claudia Montes y el presidente niega cualquier amistad y defiende que actuó con diligencia «en lugar de decir 'ven aquí y lo arreglamos'»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:39

Comenta

El intercambio de mensajes entre Adrián Barbón y Claudia Montes, 'Miss Asturias +30' 2017 y conocida por su relación con el exministro José Luis ... Ábalos, caldeó este miércoles el debate en la Junta General. El portavoz del PP y líder de la oposición, Álvaro Queipo, acusó al presidente autonómico no sólo de «mentir» sobre su verdadera relación con Montes, sino también de «ordenar mentir a su gabinete» acerca del contenido de los correos electrónicos que llegaron a Presidencia, en los que se advertía de posibles actuaciones ilícitas y sobre los que, en un primer momento, el Ejecutivo alegó no haber actuado al considerar que el asunto ya estaba judicializado. «¿En qué parte del correo dice eso la señora Claudia Montes?», cuestionó Queipo tras leer íntegramente la misiva, en la que se advertía además de que había «muchas personas del PSOE implicadas». «¿A su gabinete no le hizo saltar las alarmas?. Pero, ¿a qué están acostumbrados su gabinete?», cuestionó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  2. 2 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  3. 3 Una asturiana se cuela en la lista de los 100 más ricos de España
  4. 4 Una joven en patinete se estrella contra una furgoneta en Oviedo
  5. 5 «Me decían que saliera de la vivienda, pero solo podía pensar en buscar a los niños»
  6. 6 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
  7. 7

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  8. 8

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  9. 9 Asturias, en alerta: siete incendios activos y vientos de 160 kilómetros por hora
  10. 10

    Barbón niega conocer a Claudia Montes y asegura que los servicios jurídicos estudian posibles acciones legales por sus declaraciones en el Senado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Rifirrafe entre Queipo y Barbón en la Junta tras las declaraciones de Miss Asturias

Rifirrafe entre Queipo y Barbón en la Junta tras las declaraciones de Miss Asturias