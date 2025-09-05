Desmantelan una banda que robaba móviles en toda España: hay afectados en Asturias

P. Á. Gijón Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:24 Comenta Compartir

Robaron al menos en 56 ocasiones utilizando el método de 'la muleta', pero una denuncia en Aguilar de Campoo, en Palencia, ha culminado con quince personas investigadas de entre 22 y 70 años, trece de ellos hombres. La Guardia Civil considera que hay pruebas de que cometieron en total 60 delitos y que se apoderaron, a veces con violencia, de móviles de gama por valor de casi 60.000 euros en 16 provincias, entre ellas Asturias.

La Operación 'Ialomita' se inició en octubre de 2023 y desde entonces los agentes encargados de la investigación pudieron identificar un patrón común en otras 55 sustracciones de teléfonos móviles, cometidas por diferentes puntos de la geografía nacional, principalmente en la costa mediterránea.

Los investigados son once personas de nacionalidad rumana, dos marroquíes y dos españoles y se les imputan 54 delitos de hurto, dos de robos con violencia, dos de estafa, uno de receptación y otro de pertenencia a grupo organizado, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Así es el método de 'la muleta'

El método empleado para apoderarse de los terminales móviles era el conocido como 'la muleta', que consiste en acceder a un establecimiento interesándose en la contratación de algún servicio o solicitando trabajo. Seguidamente, inspeccionan el local para comprobar si hay teléfonos móviles de alta gama, acercándose hasta la mesa donde se ubica el dispositivo y realizando diferentes distracciones como hablar a las víctimas en un idioma extranjero, hacer gestos o señalar a lugares opuestos a donde se encontraba el móvil.

Con la víctima ya distraída, los delincuentes apoyan un folio sobre el teléfono, que posteriormente recuperan ya con el móvil oculto debajo. Para ganar tiempo y que las víctimas no se den cuenta de la sustracción, les piden que les acompañen hasta la puerta de salida, dirigiéndose hasta un vehículo próximo donde esperan otros miembros de la banda.

Vendían los móviles en Marruecos

Este grupo criminal estaba asentado en la ciudad de Barcelona, lugar desde el que se coordinaban las actuaciones y donde cuatro componentes se encargaban de desbloquear los teléfonos móviles y prepararlos para su posterior venta en Marruecos. La valoración total de los dispositivos ascendería a 59.591,65 euros.

También era habitual que tratasen de acceder a las aplicaciones de banca electrónica instaladas en los terminales o realizar estafas, llegando a realizar diferentes transferencias por un valor total de 26.950 euros.

Como resultado total de la investigación, se han podido esclarecer 60 delitos cometidos en 16 provincias, entre ellos un robo con violencia en Palencia, un robo con violencia y cinco hurtos en Cantabria, diez hurtos en Murcia, nueve hurtos en Valencia, ocho hurtos y una estafa en Alicante, cuatro hurtos y una estafa en Jaén, cuatro hurtos en Asturias y Granada, tres hurtos en Almería, dos hurtos en Albacete, un hurto en Burgos, Castellón, Cuenca, Navarra y Zaragoza, y uno de receptación y otro de grupo organizado en Barcelona.

