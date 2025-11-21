El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Rodrigo Alonso Fernández en la Junta General del Principado. Mario Rojas
Diputado y portavoz nacional de Vox de Trabajo y Campo

Rodrigo Alonso: «En Asturias el 70% de las explotaciones están en manos de mayores de 55 años porque no hay relevo. Es escalofriante»

«Si no hacemos atractivo el sector, si no lo ponemos en valor y, sobre todo, si no dejamos de señalarlo como algo negativo, probablemente no se produzca ese relevo generacional»

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Oviedo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:55

Comenta

Rodrigo Alonso Fernández (Almería, 1980) es diputado por Almería en el Parlamento de Andalucía y portavoz de Vox a nivel nacional de Trabajo y Campo. ... Alonso aborda con EL COMERCIO los principales retos que enfrenta el campo, no sólo en Asturias, sino a nivel nacional en cuanto a la falta de relevo generacional, las políticas medioambientales, el Pacto Verde, la Política Agraria Común (PAC), los daños causados por la fauna salvaje, entre otros asuntos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  2. 2 Nieve, granizo y lluvia en el primer temporal del otoño en Asturias
  3. 3 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 Un nuevo robo en un chalé en Gijón pone en jaque a las fuerzas de seguridad
  6. 6 Estos son los nombres preferidos para los bebés nacidos en Asturias
  7. 7

    Protesta en Asturias de los geriátricos privados: «Hay mañanas que sola tengo que levantar a 19 residentes con gran dependencia»
  8. 8 Investigan a un conductor que quintuplicaba la tasa de alcoholemia en Llanes
  9. 9

    Servicios Sociales barajó realojar en barracones durante dos años a los usuarios del Albergue Covadonga, en Gijón
  10. 10

    Javier Martínez será el nuevo presidente de la patronal turística de Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Rodrigo Alonso: «En Asturias el 70% de las explotaciones están en manos de mayores de 55 años porque no hay relevo. Es escalofriante»

Rodrigo Alonso: «En Asturias el 70% de las explotaciones están en manos de mayores de 55 años porque no hay relevo. Es escalofriante»