Rodrigo Alonso: «En Asturias el 70% de las explotaciones están en manos de mayores de 55 años porque no hay relevo. Es escalofriante»

Rodrigo Alonso Fernández (Almería, 1980) es diputado por Almería en el Parlamento de Andalucía y portavoz de Vox a nivel nacional de Trabajo y Campo. ... Alonso aborda con EL COMERCIO los principales retos que enfrenta el campo, no sólo en Asturias, sino a nivel nacional en cuanto a la falta de relevo generacional, las políticas medioambientales, el Pacto Verde, la Política Agraria Común (PAC), los daños causados por la fauna salvaje, entre otros asuntos.

- El sector primario vive momentos complicados, no sólo en Asturias, sino en toda España. ¿Usted qué valoración hace al respecto?

- El sector primario no atraviesa su mejor momento, pero no es precisamente por méritos propios. Las políticas que emanan de Bruselas como el Pacto Verde Europeo son las que han ido condenando al sector primario. Los ganaderos de nuestro país están sometidos a unas exigencias medioambientales, fitosanitarias, burocráticas y laborales que no se aplican en ningún país del mundo. Por lo tanto, ante esta situación, se han quedado muchas explotaciones agrícolas ganaderas en el camino porque es muy difícil tener una explotación agraria que sea rentable. Y el Pacto Verde Europeo es como la puntilla definitiva para lograr el objetivo que se pretende, que es sustituir nuestro sector primario por el de fuera.

- En Asturias, ¿qué problema considera el más urgente por resolver?

- El hecho de que en Asturias el 70% de las explotaciones ganaderas están en manos de personas que tienen más de 55 años. Y solo entre el 6 y el 7% de las ganaderías están en manos de personas con menos de 30 años. Eso es escalofriante. Esa es la desaparición definitiva prácticamente de la cabaña ganadera en Asturias porque no hay relevo generacional.

- ¿Qué políticas se podrían implementar para fomentar el relevo generacional?

- En primer lugar, haciendo atractivo el sector. Yo entiendo la postura de un joven que no quiera quedarse o seguir con la explotación ganadera de su padre cuando ve que su padre está sufriendo por todos esos procesos burocráticos y todas esas exigencias que tiene que cumplir, que al final le lleva a una situación de cero rentabilidad, a una situación de pérdidas en muchos casos. Entonces, si no hacemos atractivo el sector, si no lo ponemos en valor y, sobre todo, si no dejamos de señalarlo como algo negativo, probablemente no se produzca ese relevo generacional. Debemos despertar en la juventud esas ganas para seguir con las explotaciones de sus padres.

- Para lograrlo hace falta simplificar la burocracia…

- Sí, hay que simplificar los trámites, pero es una cuestión que en España se ha producido de forma tradicional y esto lo digo muy a menudo: seguimos viviendo en la España del 'vuelva usted mañana', en la España de la burocracia, del papeleo... y ahora entran en conflicto prácticamente tres estados competenciales, que son el europeo, el nacional y el autonómico. Y cada uno tiene su idiosincrasia y cada uno te exige su papeleo.

- ¿Por qué su partido rechaza un acuerdo comercial con los países del Mercosur?

- Nosotros hemos exigido que se derogue y en caso de ratificarse, pedimos que se establezcan unas cláusulas de reciprocidad. Todo aquel producto que entra en España debe cumplir con los mismos requisitos que cumple el productor español. Es decir, la carne de vacuno que venga procedente de cualquier país de Mercosur sea Brasil, Argentina, Uruguay... debe cumplir con los mismos requisitos medioambientales, climáticos, fitosanitarios, burocráticos y laborales que cumplen los ganaderos de aquí.

- Con respecto a las ayudas de la PAC, ¿cree usted que se están gestionando de manera adecuada?

- No. Venimos de una serie de recortes que han afectado a muchos ganaderos desde 2023. Aquí en Asturias se produce una particularidad, y es que el gobierno de Barbón, no entendemos cómo, teniendo el dinero de la PAC para dar el adelanto a los ganaderos, fundamentalmente, no lo hace. Es el último que paga siempre. No sabemos si ese dinero lo utiliza para ir pagando partidas presupuestarias y al final deja a los ganaderos para el último lugar o qué es lo que está ocurriendo, porque explicaciones no da ninguna y la transparencia de este Gobierno es nula. La próxima PAC que viene, la que se ha puesto encima de la mesa para el periodo 2028 y 2034, trae un 22% de recorte, con un agravante bastante peligroso, y es que se eliminan los dos fondos individuales fundamentales de la PAC para integrarlo en un fondo común.

- Los ganaderos asturianos piensan que el plan de control del lobo no está cumpliendo su objetivo. Aseguran que los ataques a la cabaña ganadera persisten...

- Hay mucho descontento. La ganadería extensiva está sufriendo las consecuencias de los ataques del lobo. Y el consejero de Medio Rural de Asturias, Marcelino Marcos, creo que se caracteriza por ser una persona poco transparente, porque ha estado ocultando los datos hasta que no le ha quedado más remedio que darlos. Lo que no sabemos es si será real o no. El dato que saca habla entre 11 o 12 lobos abatidos y 8 por muerte natural. Eso es el 38% del objetivo previsto dentro del plan contra el lobo. Nos parece insuficiente. Todo apunta a que los principales beneficiarios de ese plan son el lobo y los ecologistas, y los más perjudicados son los ganaderos. De hecho, los cazadores no se atreven a cazar estando en su legítimo derecho y estando regulado por ley, por miedo a emprender una batalla judicial contra los ecologistas.

- Las enfermedades como la tuberculosis bovina o la lengua azul han dejado a muchos ganaderos perjudicados. ¿No es así?

- Ante cualquier enfermedad o una plaga en sanidad animal, hay que proteger la explotación ganadera. Si hay que realizar un vaciado, porque así lo establece el protocolo, se hace. Pero lo que no cabe en cabeza humana es que cuando vayas a indemnizar, la indemnización no pague ni la mitad del vaciado. Tienes que pagar. Para nosotros lo fundamental es que se indemnice no solamente el coste de reposición, sino aquello que has dejado de ingresar por la pérdida.

- Por último, precisamente por las enfermedades y también por los recientes incendios que se vivieron en España, resulta fundamental tener seguros agrarios. ¿No cree?

- Hay que llevar a cabo una reforma profunda del seguro agrario en España porque no cubren todos los daños y son muy caros. Cualquier mínimo matiz te deja fuera de una indemnización y eso no puede ser. Esto que se lo pregunten a los apicultores de 900 colmenas que quedaron arrasadas en los incendios y las ayudas que se han sacado han sido cero euros para los apicultores, cero.