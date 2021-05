«Nos sabe a poco salir hasta la una, pero menos es nada» La reapertura del ocio nocturno, marcada por la nuevas medidas y el escepticismo de los empresarios: «Así es difícil tener rentabilidad» Control del acceso en el pub Gallery, en Gijón. A la derecha, un grupo de jóvenes en el Hoyo 13, en Cimavilla. / carolina santos GUILLERMO MAESE Domingo, 30 mayo 2021, 01:59

Por el momento, les toca asumir con resignación las nuevas normas impuestas por el Principado. Y algunos ni eso porque los hay incluso que han decido no abrir sus negocios. Los empresarios de ocio nocturno de Gijón miran con recelo su reapertura. Es el caso de Valentín García, propietario del Mubarak, en Cimavilla, y el Lord Play, en la calle Rectoría, que ha decidido no abrir: «¿Quién va a querer entrar en un bar de copas a estar sentado y sin bailar? Abrir sería un marrón para mí porque me obliga a sacar a los camareros del ERTE para seguir perdiendo dinero. No creo que viniera nadie, salvo cuatro amigos por cortesía. Abrir hasta la una de la madrugada no es rentable».

Los hay incluso que han decidido dar un giro a su negocio y convertirlo en un bar de horario diurno. Y los hay también que directamente han cerrado.

El viernes reabrió la discoteca Cabaré, en Fomento. Con control de aforo y datos y medidores de C02 intentan recuperar meses de inactividad. Su responsable, Marcos Rodríguez, asegura que «entendemos las ganas de los jóvenes, pero tenemos que ser contundentes con la aplicación de las normas».

Colas para entrar

A la hora marcada para su reapertura, varios adolescentes hacían cola para acceder, con reserva previa, al local de ocio nocturno. También el Gallery de Fomento ha reabierto sus puertas. «El mes de mayo siempre ha sido malo, pero esperemos que todo vaya mejorando», apunta su encargado Cristian Quintana, quien defiende que los locales de ocio nocturno deberían ampliar su horario «al menos un par de horas más porque si cerramos a la vez que los restaurantes es difícil que los clientes vengan al bar».

Y el Hoyo 13, en Cimavilla, también reabrió este fin de semana sus puertas. Un bar que ya lleva más de diez años afincado en el barrio antiguo y que vuelve «con ganas y compromiso», confirma su encargado. De igual modo, el Genius, gran punto de encuentro para adolescentes, espera poder retomar su actividad para recuperar los meses perdidos. «La gente está con ganas. El primer día ha sido bueno, esperemos que pronto ganemos algo más de horario», sostiene su responsable, Eduardo Vallina.

Aunque la mayoría de los universitarios siguen de exámenes, la noche gijonesa va cogiendo color y forma. «Nos sabe a poco salir solo hasta la una, pero menos es nada. Sabemos de lo importante que es para los hosteleros y debemos tener un comportamiento responsable», aseguraba, con resignación, un grupo de adolescentes en Fomento.

Galería. La calle Mon, llena de gente a las puertas de los locales. / piña

Medidores de CO2 y registros en la reapertura del ocio nocturno

Toma de datos a los clientes en las entradas y en las mesas del local, medidores de CO2 instalados a contra reloj y dispensadores de geles hidroalcohólicos. Parte de los locales de ocio nocturno ovetenses reabrieron ayer sus puertas como bares de copas. La música amplificada volvió a sonar y durante el día las prisas invadieron los establecimientos. Fue el viernes cuando las instituciones sanitarias hicieron públicas las nuevas medidas y Sergio Fernández, del grupo Joker (formado por Joker Deluxe, Metrópolis y Nunca Jamás), celebraba que a media tarde ya estaba todo listo después de hacer «todo a la carrera».

A las cinco de la tarde abrieron las puertas de los establecimientos con un medidor de CO2 en cada uno. A ello se sumó que un trabajador tomó los datos de «todos los clientes» porque en caso contrario «no podían entrar» y los deberá guardar un mes por si Salud se los pide. El resto fue más o menos igual a otras semanas: «Llevamos abiertos como cafetería desde mediados de mayo, pero ahora lo hacemos como ocio nocturno».

El Ayuntamiento les permite desde el año pasado abrir los locales bajo esta modalidad. Sin música amplificada y con todos los clientes sentados. Desde el fin del estado de alarma su horario es hasta la una de la madrugada, igual que ayer.

Un cierre que no gusta a todos. «Es imposible competir con las terrazas y se debería de alargar», rogó el presidente de la Asociación de Bares de Copas de Oviedo y a la vez dueño de Mamy Blue, Pepe Reina:«Seguiremos cerrados porque nosotros empezamos a tener clientes a partir de la una».

Una opinión parecida a la de Álvaro Fernández, de La Radio. «No tenemos previsto abrir a corto plazo porque las condiciones no son favorables para ello». Se queja que ellos tienen que cumplir más medidas que el resto de la hostelería cuando los horarios son los mismos. «Confiaba en que nos dejasen hasta las dos o las tres de la madrugada, aunque tuviéramos limitaciones. No abriremos hasta que los aumenten», lamentó. La Salvaje seguirá siendo una cafetería hasta octubre, porque hoy en día no les «merece la pena» hacer conciertos para «veinte personas» y Sal si puedes reabrirá sus puertas el jueves.

En el Oriente, muchos de los locales se acogieron a la ampliación de licencia a bar en los últimos meses, por lo que el cambio de este fin de semana no es sustancial, ya que la hora de cierre sigue siendo la una de la noche. Desde la asociación Llanes Noche indicaron que ese horario es insuficiente, pues «la gente está cenando y no llega».

Galería. Un grupo de jóvenes, ayer en la reapertura de la Sala Cuatro Show en la calle de Demetria Suárez. / antuña

El nuevo horario sabe a poco a los empresarios de la noche en Avilés

La de ayer tendría que haber sido la gran noche de los empresarios de ocio nocturno avilesinos, pero al final les supo a poco. Por primera vez el Gobierno autonómico les permito abrir sus locales hasta la una de la madrugada, pero las condiciones en las que pudieron hacerlo limitaron mucho la afluencia de clientes. La única gran sala de fiestas de la ciudad que pudo volver a abrir anoche fue la renovada Sala Cuatro Show, que lo hizo ya desde las cinco de la tarde por miedo a que la noche no fuese todo lo bien que se esperaba.

«Que vayan ampliando los horarios es positivo, pero el principal problema que nos encontramos es que la gente tiene que seguir sentada en mesas, con grupos reducidos y eso para una sala como la nuestra no vale», reconocía el dueño de la discoteca, Alejandro dos Santos.

«El ocio nocturno tiene unas características muy concretas, la gente quiere bailar y por eso la pista de baile es una necesidad imperiosa para nosotros», asegura el empresario avilesino, que además se queja del poco tiempo que el sector ha tenido para adaptarse a la ampliación del horario y la nueva normativa.

«Prácticamente nos enteramos el viernes y casi no tuvimos tiempo de poner en la web la reservas o de adaptarnos con la compra de los medidores de CO2, el lunes iré a por ellos sin falta y espero que el próximo fin de semana sea mucho mas productivo», confiaba anoche Dos Santos.

Su local es el más grande de Avilés, cuenta con más de 4.000 metros cuadrados, pero las restricciones lo limitan a unas cincuenta mesas. Por eso anoche hubo poco movimiento, al menos en relación a su tamaño. Grupos de jóvenes que se fueron sumando a la fiesta según avanzaba la noche, pero tuvieron que recoger antes de tiempo para volver al centro desde el polígono junto a la ría donde se encuentra.

En las dos zonas de bares con más afluencia del casco urbano, Galiana y El Carbayedo, la noche del sábado fue muy similar a la de los fines de semana anteriores al no haber locales de ocio nocturno que permaneciesen cerrados hasta ahora.

«Nos han regalado tres horitas más y eso está muy bien, pero se nos queda corto todavía porque empiezas a coger el ritmo cuando te cierran, tendrían que dejarnos por lo menos hasta las cuatro», reclamaban Sara Fernández y su grupo de amigas a primera hora de la noche. Lo que también se volvió a repetir es la presencia policial, vigilantes tras algunas peleas o altercados ocurridos en las últimas semanas en la zona de bares de Galiana y El Carbayedo.