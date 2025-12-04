¿Sabes que Asturias está cada día mejor conectada?Ahora, sí.

PUBLIRREPORTAJE Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:53 Compartir

El modelo de movilidad integral del Principado de Asturias se asienta sobre una idea básica: que todas las infraestructuras —carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuerto y nodos intermodales— operen como un único sistema al servicio simultáneo de la ciudadanía y la economía en clave sostenible.

El principal título de transporte de ese sistema es la tarjeta CONECTA, un billete bonificado que permite viajar de forma ilimitada en autobús y cercanías ferroviarias por un tope de 30 euros al mes.

Ese componente sistémico se completa con el salto cualitativo más importante de la movilidad ferroviaria asturiana en décadas: la variante de Pajares, los túneles que conectan León y Asturias a través de la cordillera. Tras su puesta en servicio, Asturias se convierte en la única comunidad de la cornisa cantábrica con conexión de alta velocidad directa a Madrid y al resto de España. La oferta ferroviaria actual incluye seis servicios diarios —dos AVE, tres Alvia y un Avlo— con paradas diversificadas por ciudades: Gijón/Xixón, Oviedo/Uviéu, Avilés, Mieres del Camín y La Pola. Desde 2023 se superan los dos millones de viajeros, registrando niveles de ocupación históricos en tránsito de pasajeros entre Madrid y Asturias. Este dato evidencia no solo el éxito del corredor ferroviario, sino la alta conversión del destino región y su efecto tractor en movilidad económica, profesional y turística.

La conectividad aérea también se ha visto reforzada en fase de expansión. Gracias a la Estrategia de Conectividad Aérea 2026–2036, el Aeropuerto de Asturias alcanzará la mejor oferta de vuelos y consolidará su tráfico internacional como eje estratégico para la diversificación turística y la competitividad empresarial. En 2024 el aeropuerto registró 1.993.256 pasajeros. En 2025 se alcanzaron 30 destinos directos frente a 14 en 2019. Actualmente ya está en marcha la licitación para la promoción de Asturias en mercados europeos clave mediante rutas internacionales operativas en la temporada de verano de 2026, conectando Londres, París, Bruselas, Lisboa, Oporto, Roma, Milán, Dublín y Ámsterdam, más Italia, con al menos uno de tres posibles destinos: Venecia, Bolonia o Florencia.

Además, la comunidad ya ha iniciado la elaboración de la Estrategia de Infraestructuras Viarias y Movilidad 2026–2036, un marco planificado que garantizará la conectividad futura —viaria, ferroviaria, marítima y aérea— como un único ecosistema sostenible y competitivo. Porque una Asturias hiperconectada no es una promesa: es una realidad. Ahora, sí.

