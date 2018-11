«Salí a comprar el periódico y terminé volviendo a casa en silla de ruedas» Asistentes a la concentración por el Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. / ALEX PIÑA Víctimas de accidentes de tráfico conciencian sobre los peligros de la conducción durante una concentración en Oviedo P. SUÁREZ / J. C. ABAD OVIEDO. Lunes, 19 noviembre 2018, 03:16

«Aquel día salí de casa para ir a comprar el periódico y me paré a ojearlo junto a la carretera. De repente, un coche me arrolló por detrás sin que ni siquiera lo hubiera visto venir. Cuando detuvieron al conductor, que se había dado a la fuga, dio positivo en drogas y alcohol. Los que salen de fiesta y luego cogen el coche deberían pensárselo antes de meter la llave en el contacto. Aquello me costó quedarme en silla de ruedas».

Con esta crudeza relató ayer Gregorio del Campo, vecino de Vegalencia, en Ribera de Arriba, el accidente que casi le costó la vida. Lo hizo como terapia propia y con el objetivo de concienciar sobre los peligros de la conducción a todos aquellos que se acercaron ayer hasta la plaza de la Escandalera, en Oviedo, para conmemorar el Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tráfico.

«Con testimonios como el de Gregorio queremos mostrar la realidad de los accidentes y los problemas que derivan de estas situaciones», explicó Gemma Rodríguez, de la Fundación Avata Asturias. El colectivo lleva varios años convocando estas concentraciones que, junto con el trabajo realizado desde la Dirección General de Tráfico, persiguen el objetivo de reducir los elevados números de mortalidad en las carreteras. Una meta que todavía se antoja lejana. «Este año llevamos más fallecidos que el año pasado. Pese a registrar un accidente menos, en alguno de los casos se vieron implicadas más de una persona», comentó la jefa provincial de Tráfico, Raquel Casado. Hasta ayer eran 30 las personas fallecidas en accidente de tráfico en el Principado. La última, un motorista, el pasado sábado, en Oviedo.

Pago de indemnizaciones

Desde Avata también quisieron aprovechar el acto para reclamar una mejora del proceso posterior al accidente en el que la víctima debe reclamar la indemnización correspondiente. «Hay mucha falta de información al respecto. Mucha gente piensa que cuando reciben el alta solo les queda irse para casa, cuando por delante todavía tienen un proceso complejo para reclamar que se cumplan sus derechos», se quejó Rodríguez.

Por su parte, Casado quiso también dirigirse a los motoristas que ayer inundaron el centro de Oviedo. «Sabemos que son la parte más débil y entre todos tenemos que ayudarlos. De momento, seguimos reduciendo el número de accidentes. Hay que ser optimistas», afirmó.