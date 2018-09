«¿No salió la foto? Volvemos a hacerla»

«Se nota que sabe organizar». Ese fue el diagnóstico de Gemma Miranda, una de las afortunadas que ayer se apostaron a las puertas del Baudilio Arce y consiguieron hacerse un 'selfi' junto a la Reina de España. Aunque, a decir verdad, no era difícil, porque doña Letizia se dejó querer por el centenar de personas que la esperaban (con el cazaautógrafos Ánder Azcárate a la cabeza) y, como explicó Miranda, «se preocupó por que todo el mundo recibiera un saludo o unas palabras cariñosas». Salía la soberana de darse un baño de multitudes en el centro educativo, donde prefirió que el alumnado no le cantase el 'Cumpleaños feliz' -celebrará su 46 aniversario el sábado- y donde sugirió a Emma Marín, de seis años, que, en vez de un helado, junto al niño que acababa de dibujar pusiera una manzana, mucho más saludable.

Y, a la salida, igual de relajada que su 'outfit' -pantalón de color blanco de vestir y un top de tejido vichy XL de Hugo Boss, unos stilettos de punta de Magrit en blanco y negro y unos pendientes de una de sus firmas favoritas, Gold and Roses, de oro amarillo y diamantes-, en el que prescindió del bolso para moverse con más libertad, la Reina no dudó en fotografiarse con todo aquel que se lo pidió. Pero, no contenta con eso, incluso dio instrucciones para que los 'selfis' fuesen perfectos. Fue el caso del que se hizo junto a ella Gemma Miranda, en el que la Reina «cogió el teléfono y se ocupó de que saliese bien, diciendo que había que sacar la foto desde más lejos».

Otra de las que lo logró fue María José Quiñones, «muy emocionada» después de cruzar unas palabras con Su Majestad. «Es más guapa de cerca y muy suave en el trato, además de vestir muy bien. Me encantó». Una «cercanía» que también subrayaban dos adolescentes que tuvieron problemas con el móvil. La Reina las oyó lamentarse porque la foto que les había hecho una señora situada junto a ellas no había salido, así que no tuvo inconveniente en repetir posado.

«¿No salió? Vaya. Volvemos a hacerla. Que la haga otra artista», apuntó doña Letizia entregando el teléfono a otra joven. Así que, cuando se despidió con un «hasta luego» de Asturias, dejó en el aire, junto a una bandera de España, varios «¡Leti, guapa!» y un aplauso espontáneo.