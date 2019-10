Salud alerta de los riesgos de la automedicación: «Los antibióticos no curan la gripe» Santiago González, Ismael Huerta, Rafael Cofiño, Alejandra Fueyo, Begoña Martínez y, de espaldas, Marta González, en la presentación de la campaña de vacunación contra la gripe. / DAMIÁN ARIENZA La campaña de inmunización comenzará el lunes con tres tipos de vacuna e incluye por vez primera a los prematuros de más de seis meses O. ESTEBAN GIJÓN. Martes, 15 octubre 2019, 02:52

Con el otoño, llega un año más la campaña de vacunación contra la gripe. Y lo hace con dos novedades. En primer lugar, el Principado distribuirá tres tipos de vacuna: la trivalente reforzada, para los mayores de 65 años; la tetravalente clásica, para los grupos de riesgo entre los seis meses y los 64 años, y la tretravalente celular, una vacuna que se ha autorizado en España este año por primera vez y que está indicada para gestantes y personas con alergias graves al huevo y a los antibióticos.

Porque ellas, las embarazadas, son uno de los grupos a los que se dirige especialmente este año la Consejería de Salud. Ismael Huerta, jefe de Epidemiología, lo explicó ayer durante la presentación de la campaña: los bebés recién nacidos tienen riesgos graves, al igual que la población de más de 65 años. Dado que la vacuna no se puede administrar antes de los seis meses, la manera de protegerles es vacunar a las embarazadas, del mismo modo que se hace con la tosferina. La última novedad de la campaña es que por primera vez se incluye a los bebés prematuros mayores de seis meses y menores de dos años.

La vacunación comenzará el lunes 21 para los mayores de 65 años y embarazadas, y el 4 de noviembre para el resto de grupos. La campaña se alargará hasta el 31 de diciembre. Los grupos de riesgo son los mayores de 65 años, las personas inmunodeprimidas o con enfermedades crónicas, obesidad, quienes conviven con personas de alto riesgo, personal de centros sanitarios y sociales, estudiantes en prácticas de Ciencias de la Salud y trabajadores de servicios públicos esenciales (policías, bomberos, protección civil).

El Principado ha adquirido este año 244.000 dosis, con la intención de aumentar las cifras del año pasado, cuando se inmunizaron 211.742 personas. El objetivo es alcanzar la cobertura que se recomienda a nivel nacional: el 65% de los mayores de 65 años, el 40% del personal sanitario y el 40% de las embarazadas. El año pasado, Asturias registró una cobertura del 57% en el primer grupo, aún por debajo por lo tanto del objetivo marcado; un 50% del personal sanitario y un 44% de las embarazadas.

El director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, presentó la campaña por primera vez en un centro de salud, el de El Llano, en Gijón, como una forma de mostrar «el papel de la red de Atención Primaria en la prevención y la promoción de la salud». La coordinadora del centro, Marta González, hizo hincapié en varias ideas importantes. En primer lugar, la necesidad de superar las reticencias de quienes no quieren vacunarse, algo a lo que también se refirió Santiago González, coordinador de Enfermería y encargado de la campaña de vacunación en este centro de salud. Y, en segundo lugar, la urgencia de distinguir entre una gripe y un catarro común. De hecho, se va a hacer una campaña específica sobre esta cuestión: la gripe provoca fiebre alta y malestar general mientras que el constipado cursa con fiebre leve y se puede presentar hasta cinco veces en otoño e invierno. La mejor manera de prevenir, en ambos casos: protegerse con el brazo y no con la mano al toser y lavarse las manos muchas veces al día. Y no visitar los centros sanitarios si no hay patologías importantes.

El tratamiento pasa por beber mucha agua y paracetamol e ibuprofeno, según indique el médico, para las molestias. Y hubo una llamada de atención a la automedicación y al uso de antibióticos: «No curan ni la gripe ni el catarro. Estamos haciendo cosas muy graves con los antibióticos y creando un problema de salud pública», advirtió Marta González.