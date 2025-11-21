La consejera de Salud anuncia «nombramientos en cascada» a partir de febrero para desplegar el nuevo mapa sanitario en Asturias Concepción Saavedra explica, en un desayuno informativo con EL COMERCIO, sus planes para «la mayor reordenación administrativa de la sanidad» de los últimos cuarenta años

Miriam Suárez Gijón Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:08 Compartir

«Sólo con una sanidad pública robusta es posible garantizar la equidad y la igualdad, y no dejar a nadie atrás». Con este punto de partida, la consejera de Salud, Concepción Saavedra, fue desgranando sus planes para «fortalecer y modernizar» la sanidad asturiana, en un desayuno informativo con EL COMERCIO al que asistieron más de un centenar de personas. Y el nuevo mapa sanitario se presenta como «la pieza angular» de «la mayor reordenación administrativa» que se ha llevado a cabo en el sistema de salud del Principado, lo que transformará por completo un modelo que apenas se ha modificado en los últimos cuarenta años.

Esa transformación, según anunció Saavedra, se desplegará a partir del mes de marzo y, un mes antes, empezarán a producirse «en cascada» los nombramientos de la nueva estructura directiva que afrontará esta nueva etapa. Saavedra anunciaba, para despejar la inquietud que este cambio de nombres ha generado entre quienes ahora ocupan puestos de responsabilidad, que de 77 cargos se pasará a 73. Sólo cuatro directivos menos. Pero «si entramos en profundidad», puntualizó la consejera, «se reducirá estructura en la toma de decisiones y se aumentará la estructura de gestión», para lo que se crearán ocho subdirecciones, una dirección de Atención y Evaluación de la Salud, de la que colgarán la Atención Hospitalaria y la Atención Primaria, que contará con una mayor autonomía.

El nuevo mapa sanitario, que divide Asturias en tres grandes áreas de gestión, en lugar de las ocho actuales, «será el paraguas del que colgarán otras medidas», como el plan integral de atención primaria, en el que Concepción Saavedra puso el acento. Y anunció un ajuste de los cupos de los profesionales, un refuerzo de plantilla, menos burocracia y un proceso de digitalización que pasa, por ejemplo, por un nuevo sistema de llamadas mediante inteligencia artificial que podría ver la luz este mes de diciembre.

Durante el desayuno informativo, que se prolongó durante más de dos horas y que incluyó preguntas de los asistentes, habló también de flexibilizar el régimen de exclusividad de los médicos, del «empeño» por dotar a la red hospitalaria de nuevas tecnologías y terapias, del plan de salud mental y de la importancia de dar un mayor empaque a la Salud Pública dentro de la nueva organización sanitaria del Principado. No obvió la eterna polémica sobre las elevadas listas de espera de la sanidad asturiana: «El plan estructural que hemos puesto en marcha, y que mantendremos en 2026, está empezando a dar resultados. Pero no nos conformamos. Y lo cierto es que el principal recurso contra las listas de espera son los profesionales».

Y sobre la falta de personal sanitario, generalizado a nivel nacional, aunque es especialmente notorio en Asturias por su alto índice de envejecimiento, que afecta tanto a pacientes como a profesionales, aseguró que «en 2024 hubo un punto de inflexión y nuestro saldo es positivo». El último Estudio sobre Demografía Médica apunta a que, de aquí a diez años, en la región se jubilarán un 31,3% de los facultativos, que ahora están en activo. Un porcentaje que implica la jubilación de 1.291 profesionales. Pero, según remarcó la consejera de Salud, «en estos próximos diez años también está previsto que completen la residencia en Asturias 1.880 MIR».