Salud dispensará tres tipos de vacuna antigripal para aumentar la protección

La campaña comenzará a mediados de octubre LAURA MAYORDOMO / SANDRA S. FERRERÍA GIJÓN / OVIEDO. Jueves, 3 octubre 2019, 03:29

La Consejería de Salud está ultimando los detalles de la campaña de vacunación antigripal 2019, que comenzará a mediados de octubre. Y lo hará con cambios y novedades respecto a la del año pasado. Entre otras cuestiones, los responsables sanitarios de la región pretenden dispensar esta vez tres tipos distintos de vacuna, en función de cada uno de los grupos de riesgo, con el objetivo de incrementar los índices de inmunización.

Así, habría una profilaxis específica para los mayores de 65 años, otra para mujeres embarazadas y una tercera para personas de menos de 65 años encuadradas en grupos de riesgo (por ejemplo, pacientes con VIH, con enfermedad inflamatoria intestinal o que estén recibiendo terapias biológicas). Ya el año pasado se adquirieron dos tipos de vacunas distintas: una reforzada con adyuvante -una sustancia química que mejora la respuesta inmune- para los mayores de 65 años y otra, la tetravalente, que fue la que se puso a los menores de 65 años incluidos en los grupos de riesgo y que permitía una protección directa mayor tanto para los dos tipos de virus A como para los dos linajes del virus B.

Salud también está estudiando para esta próxima campaña la posibilidad de llevar a cabo una vacunación de manera escalonada, empezando por la población mayor de 65 años y continuando después con los integrantes de los otros dos grupos de riesgo. La campaña se extenderá en principio hasta finales de diciembre, aunque habitualmente, si quedan vacunas disponibles, se puede alargar varias semanas más.

La pasada temporada de gripe, cuya onda epidémica concluyó en Asturias en marzo de 2019, dejó tras de sí 21 fallecidos, dos más que en 2017, y también más casos graves: un total de 131.

Desterrar mitos

Anticipándose a la temporada de gripe, son varias las sociedades médicas que han reforzado sus campañas de información y formación. A pie de calle trataron de concienciar ayer por la tarde en Oviedo -en la plaza de La Escandalera- varios miembros de la Asociación Española de Vacunología, como actividad previa al décimo congreso nacional de la sociedad que se celebrará en la capital desde hoy y al que se prevé la asistencia de más de 300 especialistas.

Por su parte, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) incide en que hay que desterrar varios mitos sobre la gripe. Empezando con que solo se padece en invierno. No es cierto, como tampoco lo es que la enfermedad guarde relación con protegerse más o menos del frío. Advierte también la sociedad médica de que aún vacunándose, uno puede tener la gripe. Ocurre cuando se contrae un tipo de virus para el que no ha sido inmunizado. Del mismo modo, desmiente que no sea necesario vacunarse si ya se ha tenido la gripe, porque, precisamente, la vacuna protege contra distintos tipos de virus.

Ismael Huerta, presidente del comité organizador del congreso y responsable técnico del programa de vacunas en la Consejería de Salud, estuvo ayer a pie de calle en La Escandalera, junto con otros compañeros y expertos, con el fin de concienciar a la sociedad de la necesidad de vacunarse. Se enfocaron principalmente en tres aspectos de la vacunación: la infantil, la de adultos y la de viajeros.

Huerta celebró los altos niveles de concienciación que tiene la población a la hora de vacunarse, «sobre todo con las infantiles». «No tenemos el mismo problema que en otros países europeos que han bajado las vacunas y han tenido grandes epidemias. Si dejas de vacunar vas a tener una epidemia», advirtió. Sin embargo, criticó que «algunos sitios o algunas personas» no confíen en las vacunas. «Creo que es más una cuestión de unos planteamientos de vida equivocados, porque lo que se plantean es una vida más natural», lamentó. Huerta indicó que en la Edad Media «cuando no nos vacunábamos» la esperanza de vida es de 30 años, «tener una vida natural no quiere decir tener una vida sin los adelantos que la ciencia nos ha proporcionado a lo largo de la humanidad», explicó. «Si vivimos el tiempo que vivimos y tenemos la salud que tenemos es gracias en gran parte a las vacunas», sentenció.