¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Aumentan las conductas de riesgo vinculadas a la salud mental en los centros educativos asturianos

Educación registra 276 notificaciones y 15 casos de riesgo inminente de suicidio mientras refuerza la colaboración con el Colegio Oficial de Psicología y amplía la formación para prevenir y detectar estas situaciones

Gijón

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:10

La creciente preocupación social por la salud mental infantil y juvenil vuelve a quedar patente en los centros educativos. El Servicio de Inspección Educativa registró el curso pasado 276 notificaciones de conductas de riesgo de alumnado, lo que supone un incremento del 4% respecto al curso 2023-2024. Pero hay más. Del total, en 15 casos (un 5,4%) se constató que existía riesgo inminente de suicidio. Estos datos se enmarcan en la aplicación de la guía de promoción del bienestar emocional y prevención, detección e intervención ante la conducta suicida, elaborada por las consejerías de Educación y Salud. El documento, que ya forma parte del protocolo de actuación de los centros, «ofrece pautas para identificar señales de alarma, desmonta mitos y proporciona información fiable sobre la conducta suicida en la infancia y la adolescencia», destacan desde el Gobierno.

Para reforzar esta labor preventiva y mejorar la respuesta de los equipos docentes, Educación ha ampliado el acuerdo con el Colegio Oficial de Psicología del Principado de Asturias (COPPA). La colaboración ha permitido consolidar el servicio telefónico de atención psicológica en situaciones de crisis, que desde su puesta en marcha en junio de 2024 ha atendido 51 llamadas. El 36% de ellas estuvo relacionado con conductas suicidas y el 20% con crisis de ansiedad, mientras que el resto respondía a casos de agresiones, conflictos, duelos y solicitudes de orientación.

276 notificaciones

de conductas de riesgo entre el alumnado registró el Servicio de Inspección

15 casos

con riesgo inminente de suicidio

La consejería destina este año 65.000 euros al COPPA para sostener estas actuaciones, reforzar la convivencia en los centros y ofrecer formación especializada al profesorado. La titular de Educación, Eva Ledo, destacó esta mañana durante las VII Jornadas de Psicología Educativa que «el bienestar emocional en los centros educativos es una prioridad para nuestro gobierno, por eso estamos trabajando con el colegio para acompañar a nuestro alumnado y ofrecer formación a docentes y familias, porque educar también es cuidar».

En el ámbito formativo, el curso pasado se impartieron charlas a 3.300 personas, entre docentes de 64 centros de Secundaria, familias y tutores legales. Este curso, las sesiones se dirigen de forma preferente al profesorado de 5º y 6º de Primaria por la mañana y a las familias por la tarde. Entre septiembre y octubre ya se han desarrollado actividades en veinte colegios y está prevista su llegada a otros 31 antes de diciembre. Además, el COPPA mantiene su oferta formativa para equipos docentes de Secundaria que desean profundizar en la materia.

La decana del Colegio de Psicólogos, Elvira Vilorio; la consejera de Educación, Eva Ledo; la secretaria de la junta de gobierno del colegio profesional, Elena Cubero y Carmen Pérez, coordinadora del área de Educación del Colegio de Psicólogos de Asturias.

Paralelamente, el Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado 2025-2026 incorpora, entre sus ejes estratégicos, el impulso de entornos escolares que favorezcan el bienestar emocional y la salud mental de toda la comunidad educativa, a través de la prevención, la detección de necesidades y la intervención.

Para este primer cuatrimestre, se han programado cinco acciones formativas relacionadas con la convivencia, el bienestar emocional y la salud. En concreto, hay un itinerario para todas las coordinaciones de bienestar y protección del alumnado, una figura en cuya implantación fue pionera Asturias; un curso semipresencial de Pedagogía de los cuidados en la Educación, con 30 plazas, y tres acciones presenciales: una novedosa de gestión del estrés en Bachillerato y otras de prevención de adicciones, una para Infantil y Primaria y otra para Secundaria, con 25 plazas cada una.

