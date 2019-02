«Sin la sangre de donantes sería un caos, no podríamos hacer medicina» José Ramón Riera, gerente del Servicio de Salud, durante la donación de sangre en el Centro Comunitario. / PABLO LORENZANA El responsable del Servicio de Salud del Principado confía en llegar a junio sin pacientes con demoras quirúrgicas superiores a seis meses LAURA FONSECA Martes, 26 febrero 2019, 08:13

Dice que el nacimiento de sus tres hijos, Marco, 33 años; Allende, 10 y Elio, 8, «cuyos partos tuve la suerte de presenciar, muestra lo mucho que ha evolucionado la medicina y la atención sanitaria» en todos estos años. José Ramón Riera (Avilés, 1956), gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), proviene de una familia con hondo arraigo minero en la cuenca. La 'culpa' de que hoy sea médico, patólogo para más señas, la tiene el pediatra «que venía a casa cuando enfermaba de pequeño». Aquel hombre, «de corbata y maletín y con tanto conocimiento» hizo «que la medicina ya me gustara desde chiquitín». Riera acepta «encantado» la invitación de EL COMERCIO a donar sangre y formar parte de la campaña que este periódico inició en 2018 en colaboración con el Centro de Sangre y Tejidos del Principado.

-¿Había donado alguna otra vez?

-No, es mi primera vez.

-¿Y qué tal?

-Muy bien, es una experiencia enriquecedora.

-Como médico y gestor sanitario, ¿cómo es que nunca había donado sangre?

-Tengo que reconocer que en eso no doy un buen ejemplo. No es que no quiera, pero me cuesta encontrar tiempo libre para estas y otras cosas, pero intentaré rectificar, por eso agradezco a EL COMERCIO esta invitación.

-¿Qué le diría a quienes están en su misma situación, sin ese momento para donar?

-Que superen la barrera y que busquen tiempo, es reconfortante.

-Como responsable de gestionar la sanidad pública, ¿qué pasaría si no hubiera un banco de sangre?

-Sin un banco de sangre no podríamos desarrollar la medicina actual. Sería un caos.

-¿Le tocó alguna vez estar del otro lado y ser paciente?

-Me operaron de apendicitis hace unos seis años y cuando era estudiante de Medicina ingresé por una fiebre tifoidea en el Hospital General. Tengo que decir que ambas fueron experiencias en las que aprendí mucho. Es algo recomendable para todos los que nos dedicamos a la sanidad estar en ese otro lado.

-¿Qué aprendió?

-Ves que hay una suerte de abismo entre lo que tú crees que deberían ser las cosas y cómo son realmente. No obstante, me gustaría apuntar que me sentí muy bien atendido en las dos ocasiones.

-Por cierto, ¿cómo vamos en listas de espera?

-Lo ideal sería que no hubiera listas de espera o que ningún paciente esperara más de lo que es tolerable para su propia persona y para su proceso. Sabemos que hay casos que se nos escapan, son mínimos, pero los hay. Dicho esto, también hay que indicar que estamos entre las comunidades con mejores tiempos de atención. Y no solo lo digo yo, sino que así aparece reflejado en el último informe del Defensor del Paciente. Estamos intentando hacer una gestión de las tripas de las listas de espera para que la prioridad clínica sea el elemento clave.

-¿Pero no lo era ya?

-Sí, pero ahora estamos reforzando la gestión de las demoras para controlar que la prioridad clínica no se salte bajo ningún concepto. Tenemos reuniones quincenales con todos los directores de los centros sanitarios para estudiar cada caso.

-Pero el decreto de tiempos máximos no logran cumplirlo, hay pacientes por encima de las demoras tope que han fijado.

-En 2018 terminamos con 390 pacientes con demoras de más de seis meses, que son bastante menos que en 2017. Y confiamos en llegar a junio sin ninguna persona en esa situación.

-¿Han recibido alguna reclamación por incumplimiento de las demoras máximas?

-Hemos tenido alguna, pero no han sido muchas.

-¿Cómo le sentó la comisión parlamentaria de investigación de listas de espera? ¿Le calentó la sangre?

-Creo que fue innecesaria. Una comisión no de investigación sino para aportar soluciones y conocimiento era suficiente. Si estudiamos el propósito de las cuestiones investigadas y las conclusiones alcanzadas puede observarse que no hubo correlación. No obstante, el foco tan mediático puesto en las listas de espera contribuyó a la mejora de muchos aspectos clave, entre ellos, los sistemas de información, la terminología, el uso de los procedimientos, la formación e información al ciudadano.

-¿Le haría una transfusión a quien presidió esa comisión, el diputado de Podemos, Andrés Fernández Vilanova?

-Andrés Fernández Vilanova es un diputado con muchas ganas de solucionar problemas y muy combativo. El debate político no ofrece las mejores oportunidades para análisis profundos de problemas complejos. Y con respecto a la transfusión, solo se hace por orden médica.

-Usted es patólogo, ¿qué prefiere, una autopsia o una comparecencia de presupuestos en la Junta?

-Sin duda, una autopsia. Las comparecencias de presupuestos, y creo que he participado en catorce, son por regla general muy pesadas.

-Volvamos a la donación, ¿a usted, qué le hiela la sangre?

-Me hiela la sangre el no poder hacer bien las cosas y, en ocasiones, no estar a la altura de lo que los pacientes esperan de nosotros.

-¿Qué le pone de mala sangre?

-Casi nada.

-Parece usted tranquilo.

-Pues no lo soy. A veces pierdo el temple cuando mis hijos dan vueltas para ducharse o hacer los deberes (risas).

-¿Y qué le altera la sangre?

-Pocas cosas. Lo que altera el humor de una persona es cuando está insatisfecha de forma permanente con su vida, preocupada por el dinero, bueno, más bien, por la falta de dinero.

-¿Y en ese sentido, como está?

-Bien, afortunadamente nunca me faltó nada. Como médico me siento un trabajador más, con un sueldo que creo que es el que merecen los facultativos en un país con nuestro PIB. Considero que estoy en el sitio de los privilegiados porque estoy en un punto de que no tengo mucho dinero, solo el suficiente para que me permita vivir feliz con mi familia.

-¿Hay que tener sangre especial para llevar las riendas del Sespa?

-El Sespa es una empresa con gran complejidad. Me gustaría tener más experiencia y conocimientos para hacer las cosas mejor. No obstante, hay que tener cierto grado de osadía para aceptar estar aquí, puede que tenga que ver con el tipo de sangre, no lo sé.

-¿Y Vox, no le carcome la sangre?

-No, me alteraría la sangre si tuviera la posibilidad de alcanzar algún tipo de poder, porque entonces pensaría que vivo en una sociedad totalmente equivocada. Pero la democracia es esto, que Vox pueda estar ahí.

-Nació en Avilés, trabajó en Langreo, Gijón y ahora Oviedo, y vive en Villaviciosa, ¿de dónde es su sangre?

-De la cuenca minera del caudal.

-Hala, otro de la cuenca.

-(Risas). Mi padre es de Mieres y mi madre de Ujo, así que mi sangre viene de la cuenca minera. De hecho, tengo muchos familiares que han trabajado en las últimas minas.

-¿Imprime carácter ese origen?

-Sobre todo imprime carácter de lucha, esfuerzo y trabajo duro. Mi padre fue calderero, un sector que, dicen, es el segundo peor para trabajar.

-¿Y usted no quiso ser minero?

-No, pero mi padre me dio un gran consejo: 'hagas lo que hagas apréndelo y desarróllalo de manera excelente. Si lo haces bien, podrás vivir de él'.

-¿Por qué médico?

-Es una profesión que ya me gustaba de pequeño. Recuerdo que cuando me ponía enfermo siendo niño venía a casa un pediatra. Se llamaba Emilio Suárez (no sé si vive todavía), y me gustaban sus gafas, el bigote, ese maletín, la corbata y todo ese conocimiento que encerraba. Siempre quise parecerme a ese hombre.

-Habló antes de sus raíces en la cuenca minera, ¿cuál es su lugar en el mundo?

-... (piensa). Oriénteme un poco más.

-Un lugar en el que diga 'aquí soy o he sido feliz'.

-Ah, sí, sí, claro que lo tengo, sin duda ninguna. Mi lugar en el mundo es donde estén María y mis hijos, no hay mejor sitio. Son con un verso.