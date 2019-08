Sanidad aclara que son los nacidos «después de 1970» los que deben vacunarse de sarampión

El Ministerio de Sanidad ha aclarado que son los nacidos después de 1970 los que deben vacunarse de sarampión y no los nacidos con anterioridad a ese año, como por error había manifestado el viernes. Así, puntualiza que el calendario común de vacunación establece que todos los nacidos a partir de 1970 y que no se hayan vacunado o no hayan padecido el sarampión deben acudir a su centro de salud para ser inmunizados. Sanidad está de acuerdo así con la recomendación de la Sociedad Española de Epidemiología sobre que se deben vacunar quienes tengan entre 40 y 50 años si no están seguros de haber recibido las dos dosis necesarias de la vacuna o no han tenido el sarampión. Esta recomendación refuerza una de las medidas incluidas en el calendario común de vacunación a lo largo de la vida aprobado en el consejo interterritorial del pasado mes de noviembre.

Por su parte, Carlos Ponte, presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, consideró ayer que existe «una cierta psicosis de riesgo de infección que se creía ya superado» y que «no me parece justificado este alarmismo». La vacuna del sarampión, reconoce, supuso un avance pero hay dudas sobre si alguna de las utilizadas ha sido consistente. «Debemos empezar por un control más riguroso de las vacunas que existen en el mercado. Que se replanteee la revocación me parece exagerado. No soy antivacunas aunque muchas no tienen la suficiente consistencia». Además, asegura «se plantean muchas vacunaciones que son innecesarias. Hay una estrategia comercial detrás de todo esto, de mercantilización. Creo que hay que mejorar los registros».

La presidenta de la Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública, Susana Pérez Alonso, también se refirió ayer a este asunto. Lo hizo para lamentar la falta de información por parte del ministerio y de la consejería y criticar «el descontrol que existe en los registros de las vacunaciones. Un miembro de mi familia ha vivido una situación inaudita: cuando solicitó a su médico su registro de vacunaciones para comprobar que ya tenía la del sarampión, le comentaron que no lo sabían y no podían comprobarlo. Falta comunicación e información».