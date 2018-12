Sanidad ahorrará diez millones de euros este año con el sistema de compra centralizada A la derecha, el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, junto al gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), José Ramón Riera. / PABLO LORENZANA Del Busto dice que las plantillas «se estabilizarán a base de contratos en propiedad» y el PP le acusa de «vendernos una moto sin ruedas» LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Jueves, 6 diciembre 2018, 07:38

El sistema de compra centralizada para la adquisición de suministros sanitarios supondrá un ahorro de diez millones de euros este año. Así lo indicó ayer el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, durante su comparecencia en la Junta General del Principado para explicar y defender el proyecto de presupuestos que el Gobierno regional ha pactado con Podemos e Izquierda Unida y que concede a su departamento la mayor de las partidas que gestionarán las consejerías: 1.765 millones de euros, casi un 5% más que este año.

El procedimiento de compra centralizada ya se está utilizando para algo más de la mitad de suministros sanitarios susceptibles de ser adquiridos mediante esta fórmula y el objetivo de la consejería es elevar esa cantidad al cien por ciento a finales del próximo año. «Como consecuencia de ese ahorro, el capítulo de gastos corrientes y servicios se reducirá en 665.160 euros respecto al proyecto de presupuestos para 2018. Todas las direcciones generales de la consejería rebajan o congelan su presupuesto en este capítulo, salvo Salud Pública, donde aumenta por el impulso de las partidas destinadas a medidas relacionadas con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la extensión del programa piloto de pruebas rápidas para la detección del VIH en farmacias», especificó Del Busto.

En su intervención, destacó la importancia que tiene y tendrá en el futuro el servicio de Atención Primaria en la atención a una población cada vez más envejecida y polimedicada y la necesidad de profundizar en la coordinación de ésta con la atención hospitalaria y la salud mental. «Estamos convencidos de que una Atención Primaria fuerte y bien orientada tiene efectos beneficiosos en el conjunto del sistema sanitario».

Su departamento también potenciará los trabajos en red de todos los recursos sanitarios, afrontará una renovación tecnológica y de equipamientos y, en política de personal, buscará una mayor agilidad a la hora de atender los refuerzos de plantilla y las sustituciones. Además, anunció, se crearán 301 nuevas plazas. «Con ellas podremos atender mejor a una población cada vez más envejecida y con enfermedades crónicas». El gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), José Ramón Riera, apuntó que «sabemos que competimos por un mercado escaso, pero no renunciamos a los mejores». Para ello, «mejoraremos las condiciones y haremos atractivo el trabajo». Y, ahondó Del Busto: «Estabilizaremos plantillas a base de contratos en propiedad».

Mismo número de médicos

«O sea que habrá el mismo número de médicos en los servicios. No se va a reforzar la plantilla sino a mejorar los contratos. Nos vende una moto que no tiene ruedas», le reprochó el diputado del PP Carlos Suárez. El portavoz de los populares en asuntos sanitarios no ocultó que el hecho de que el Gobierno pactara los presupuestos con «el enemigo», en referencia a Podemos, le dejó «ojiplático» y advirtió al consejero: «Esa influencia es negativa. Van de cabeza hacia el hoyo». El diputado de Podemos Andrés Fernández Vilanova dedicó buena parte de su turno de preguntas a analizar el fondo y la forma de las cuentas y a exponer que si su formación las apoya en esta ocasión es porque «incluyen parte de los planteamientos que llevamos tres años reclamando respecto a incremento de personal y control en el gasto de suministros».

Ciudadanos, por su parte, ve en las cuentas una oportunidad perdida de reflejar «de forma más firme» en ellas las conclusiones de la comisión de listas de espera mientras que Foro concedió que «viniendo como veníamos de un erial» -en referencia a los cuatro años de Faustino Blanco al frente de la consejería- «es fácil mejorar». Aún así, en los objetivos planteados ayer en la Junta por el consejero «vemos meras ilusiones no reflejadas en partidas», aseguró Patricia García.