Sanidad lleva medio año sin publicar las notas de la última oposición médica Algunos de los 607 médicos que se presentaron a la oposición del pasado mayo. / SUSANA SAN MARTÍN La consejería lo achaca «una demora en el desarrollo del sistema de autobaremación», mientras que los opositores hablan de «tomadura de pelo» LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Lunes, 29 octubre 2018, 05:46

El pasado 26 de mayo, un total de 607 médicos se presentaron en Oviedo a las oposiciones para ocupar 124 puestos de Atención Primaria. La convocatoria en sí ya fue polémica porque, apenas 48 horas antes del examen, el consejero de Sanidad daba a conocer que más de la mitad de esas plazas eran para el Servicio de Atención Continuada (SAC), un destino muy poco valorado por los facultativos ya que, además de contar con un sueldo inferior, trabajan fines de semana, festivos y guardias. Eso desencadenó varios recursos presentados por varios sindicatos -Usipa, CC OO, UGT- y profesionales a título individual y la reprobación del propio consejero en la Junta General, el pasado junio.

Para desconcierto de los facultativos que se presentaron al examen, casi medio año después, las notas siguen sin ser publicadas y el proceso para cubrir esas plazas, a la espera del siguiente paso: el de la baremación de méritos por los años de experiencia y la formación adquirida. Y es precisamente ahí donde parece haber encallado.

Fuentes de la Consejería de Sanidad confirmaron a EL COMERCIO que un «retraso en el desarrollo informático» del nuevo sistema que permitirá la autobaremación de los méritos es la razón de que las notas -que, según otras fuentes, «ya están»- aún no se conozcan. Al menos, no de forma oficial. Porque sí hay quien sabe que está aprobado, aunque no si su puntuación será suficiente para superar la nota de corte.

«Suena un poco a tomadura de pelo para las personas que nos presentamos a la oposición, sacrificando tiempo y vida familiar para prepararnos. Sobre todo porque ahora nadie dice nada. Ese es el problema, que se funciona a base de rumorología», se lamenta Jesús Rodríguez, que lleva diez años encadenando contratos temporales como médico eventual en el Área Sanitaria III.

Es la misma queja que expresa Javier Puertas, médico del SAC en Cudillero con veinticinco años de experiencia. «No nos han dado explicaciones. Esto ha sido una chapuza desde el primer minuto. Un desastre. No sé qué interés puede haber en que esto se retrase», se cuestiona.

Como Rodríguez, no se explica «que convocaran la oposición con tanta prisa» -porque solo hubo tres meses entre la convocatoria y el examen- y ahora «retrasen la salida de las notas y la resolución de la OPE».

«En pocas semanas»

Fuentes de la Consejería de Sanidad sostienen que los problemas técnicos que impiden ahora mismo llevar a cabo la autobaremación de méritos quedarán resueltos en «pocas semanas». Sin embargo, las críticas por estos, de momento, cinco meses de espera arrecian en los sindicatos. «Es increíble», reprocha Tatiana Soto, de UGT. «Es un retraso para el que no tenemos explicación», apuntan desde Usipa. «Se están alargando demasiado. Las notas de la oposición deberían conocerse en unos plazos razonables, pero ya hace mucho que éstos se superaron. Cinco meses son una exageración», opina José Antonio Vidal, vocal del Simpa.

En el Sindicato Médico, cuenta, no son pocas las llamadas que se están recibiendo desde hace semanas de opositores «que nos preguntan con insistencia, y con toda la razón, por qué no dan las notas para saber al menos si aprobaron».

La cuestión, explica Vidal, es que, entre la publicación de las puntuaciones y la baremación de los méritos no debería transcurrir más de un mes. Y si el nuevo sistema establecido por el Principado para agilizar esta segunda fase del proceso aún no está disponible, es «muy difícil» cumplir con ese plazo.

«Si ese es el problema, que hagan la baremación como se hacía hasta ahora, a mano. De esa forma, a estas alturas ya se hubiera acabado», plantea Javier Puertas.