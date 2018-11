Sanidad centraliza la gestión de citas para «agilizar los tiempos de espera» Pacientes en la sala de espera de un centro del Sespa. «Sabremos dónde hay huecos libres», a través de un registro unificado, para asignarlos a pacientes con demoras que excedan los plazos que fija la nueva ley LAURA FONSECA GIJÓN. Viernes, 23 noviembre 2018, 02:25

Un registro centralizado de citas médicas para consultas, pruebas diagnósticas y operaciones quirúrgicas. Una suerte de censo único que permita al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) «conocer qué huecos libres hay, y en qué especialidades, para agilizar los tiempos de espera» en todos los hospitales y centros de especialidades. Es la herramienta en la que está trabajando la sanidad pública asturiana para cumplir con los tiempos máximos de demora que desde el pasado 8 de noviembre se han convertido en ley.

La puesta en marcha de esta nueva forma de gestión fue revelada por el gerente del Sespa, al término de su intervención en las III Jornadas de Calidad celebradas ayer en el Hospital de Cabueñes, en Gijón. José Ramón Riera detalló que la administración sanitaria «está avanzando en la gestión centralizada de todas las agendas, de manera que podamos saber qué huecos libres hay en el sistema sanitario para ofrecerlos a los usuarios antes de que se cumplan los tiempos máximos de garantía». Asimismo, el gerente del Sespa indicó que, como primer paso, «intentaremos que las personas sean atendidas de forma prioritaria en el centro asignado a su área geográfica, pero cuando no sea posible, habrá que explicarlo».

En estas primeras semanas de entrada en vigor del decreto de demoras sanitarias no se han registrado quejas. «Al menos, a mi no me constan», precisó el gerente del Sespa. La Ley de Sanidad fija plazos máximos de dos meses de espera para los pacientes que tengan que acudir a una primera consulta en el ámbito hospitalario en una decena de especialidades y a los que aguarden por cinco tipos de pruebas diagnósticas (TAC, resonancia, colonoscopia, ecografía y mamografía). También establece un máximo de medio año para aquellos a los que se indique pasar por quirófano para operarse de cataratas, colocarles una prótesis de cadera o de rodilla, someterse a una histerectomía, y a una cirugía cardiaca valvular o coronaria. Asturias era en noviembre la única comunidad autónoma que no garantizaba por ley unos tiempos máximos de espera en la sanidad.

Críticas del sector sidrero

En otro orden de cosas, José Ramón Riera abogó por encontrar «puntos de conciliación» con el sector de la sidra, molesto por las declaraciones del director general de Salud Pública, que instó a los ayuntamientos a reflexionar sobre la organización de festivales en los que la sidra o la cerveza fueran los protagonistas.

«No buscamos criminalizar a nadie. Tiene que haber conciliación y buena sintonía. Estoy seguro que el sector de la hostelería y de la sidra también abogan por un consumo responsable del alcohol», concluyó Riera.

