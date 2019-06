Sanidad cerrará los martes y jueves el consultorio de San Tirso de Abres Centro sanitario de El Llano, en San Tirso de Abres. / D. S. F. El horario de atención se reduce a seis horas a la semana por la falta de médicos. La alternativa es pasar consulta en Vegadeo, a 15 kilómetros DAVID SUÁREZ FUENTE SAN TIRSO DE ABRES. Viernes, 28 junio 2019, 03:23

La falta de médicos empieza a tener consecuencias. En el occidente, el consultorio periférico de San Tirso de Abres ya no podrá abrir a diario al no haber optado ningún profesional a ocupar este puesto. A partir de ahora, lo hará solo seis horas semanales, porque el horario de atención queda reducido a lunes, miércoles y viernes, entre las doce y las dos de la tarde, ya que «no hay médicos», según trasladó al regidor santirseño, Clemente Martínez Rodil, la gerente del Área Sanitaria I, María Ángeles Miranda. No obstante, ésta mantiene que «el servicio está garantizado». Los días que no dispongan de atención en el consultorio de El Llano, los vecinos tendrán que trasladarse al vecino concejo de Vegadeo. Eso supone recorrer al menos quince kilómetros -los que distan entre el periférico y el centro de salud veigueño-, haciéndose cargo del transporte por su cuenta, lo que ocasiona un perjuicio a los vecinos. Desde la gerencia del área aseguran que los médicos se trasladarán a San Tirso de Abres en caso de urgencia.

El cierre parcial de este dispositivo pone en entredicho las recientes declaraciones del consejero de Sanidad. A mediados de mes, Francisco del Busto insistía en que ningún consultorio cerraría en verano por falta de profesionales y que la intención era «priorizar» la cobertura de «las zonas periféricas o de médico único».

El alcalde considera que esta situación «es precaria» y reclama «atención médica diaria». Por su parte, el portavoz del PP en San Tirso de Abres, Amadeo Molejón, registró en el Ayuntamiento un escrito en el que reclama la adopción de medidas urgentes que garanticen la apertura diaria del centro sanitario, «y se cumpla el artículo 43 de la Constitución».