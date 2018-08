Sanidad implantará en octubre el nuevo sistema de monitorización de la diabetes Por la izquierda, José Ramón Riera, Francisco del Busto y Antonio Molejón, antes de la reunión con Andrés Marcelino García y Francisco Pérez Labajos, de la Asociación de Diabéticos. / HUGO ÁLVAREZ La Asociación de Diabéticos del Principado expresa sus recelos ante la empresa que se hizo con el suministro de las agujas LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Miércoles, 22 agosto 2018, 03:33

La Consejería de Sanidad garantizó ayer a la Asociación de Diabéticos del Principado que el nuevo sistema de monitorización continua tipo flash estará disponible «a principios de octubre». Tal y como ya había anunciado el departamento que dirige Francisco del Busto, el dispositivo que permite medir los niveles de glucosa y evitar los pinchazos, llegará a uno 600 diabéticos tipo I: menores de entre 4 y 17 años, mujeres embarazadas y pacientes con hipoglucemias inadvertidas o incapacitantes. Su coste estimado es de 1.300 euros anuales por paciente.

El plazo previsto para su implantación fue bien recibido por el presidente de la asociación, Andrés Marcelino García, quien lamentó no obstante que «habiendo sido la primera comunidad en solicitarlo, Asturias sea ahora mismo, junto con Galicia, la única de toda España que sigue sin el sistema de medición continua de glucosa». Advirtió, en este sentido, cierta «pasividad» en los responsables sanitarios, a los que urgió a cumplir su palabra. «No puede ser que aquí sigamos con tecnología del siglo XX cuando en toda Europa ya están usando tecnología del siglo XXI», instó.

Tras una reunión de más de dos horas con el consejero, el director general de Salud Pública, Antonio Molejón, y el gerente del Servicio de Salud del Principado, José Ramón Riera, a la que asistió con su predecesor en el cargo, Francisco Pérez Labajos, García expresó además sus «recelos» respecto a la empresa a la que se ha adjudicado el suministro de agujas. «Es un mero proveedor del que apenas hemos encontrado información y que ganó el concurso por una cuestión de precio». Ante las dudas que dicha firma les genera, instaron al Principado a encargar una valoración independiente de las agujas que prevé suministrar. De no obtener respuesta de la administración, no descargan «pagar nosotros ese estudio». Lo que quieren es tener todas las garantías de que el instrumental es de calidad y no provocará las lesiones y hematomas que, sobre todo en niños, ocasionaban las anteriores, «que hasta se rompían».