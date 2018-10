Sanidad iniciará la próxima semana la campaña de vacunación contra la gripe ÁLEX PIÑA Adaptará la inmunización de las personas que integran los grupos de riesgo en función de su edad LAURA MAYORDOMO Gijón Miércoles, 10 octubre 2018, 19:45

La Consejería de Sanidad iniciará la próxima semana la campaña de vacunación antigripal en el Principado. Y lo hará con novedades. Para conseguir la máxima protección de las personas de los grupos de riesgo se ofrecerá a cada una de ellas la vacuna que garantice la mayor inmunización en función del grupo de edad al que pertenezca. Eso implicará el uso de una vacuna reforzada con un adyuvante -una sustancia química que mejora la respuesta inmune- para el grupo mayoritario: el de los mayores de 64 años. Hasta ahora, este tipo de inmunización solo se aplicaba a personas de esta edad que se encontraban ingresadas en hospitales o centros de mayores.

El cambio se produce tras analizar el comportamiento de la gripe en Asturias durante las dos últimas temporadas, en las que «se produjo una mayor afectación de personas de 64 años o más, con un aumento relevante de los casos graves y del número de fallecidos en este grupo», apuntaron fuentes de la consejería. También se comprobó que, en las circunstancias que se dieron en las dos últimas temporadas, la estrategia de vacunación antigripal previa ofrecía una protección limitada, «con escasa concordancia entre los virus de la vacuna y los circulantes y baja eficacia en personas mayores».

Cabe recordar que la pasada temporada de gripe fue la más intensa de los últimos diez años. 19 personas fallecieron -la mitad no se habían vacunado- y se registraron un centenar de casos graves que requirieron ingreso hospitalario entre los cerca de 25.000 casos diagnosticados.

Por otro lado, este año a los menores de 65 años incluidos en los grupos de riesgo se les suministrará este año una vacuna tetravalente, que aumenta el espectro de protección frente a las variantes de los virus gripales B respecto a las trivalentes que se usaban hasta ahora.

Al margen de los grupos de riesgo, el Principado apuesta nuevamente por difundir la estrategia de vacunación entre los profesionales sanitarios y la población en general para tratar de aumentar así la cobertura de inmunización.

La recomendación de vacunarse se hace no tanto para no contraer la enfermedad (la vacuna no evita caer enfermos) sino para reducir el riesgo de complicaciones graves. En las personas mayores, sobre todo por encima de los 65 años, las posibilidades de que una gripe acabe complicando aún más el cuadro de salud se disparan.

La pasada campaña de vacunación concluyó con 190.328 personas inmunizadas, de las que 138.149 superaban los 65 años. la cobertura entre los mayores fue del 54%. Arriondas registró la mejor tasa de vacunación (61%) y Gijón, la más baja (no llegó al 51%).