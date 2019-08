Sanidad quiere vacunar del sarampión a quienes tengan entre 40 y 50 años

El aumento de casos de sarampión en el conjunto de Europa ha llevado al Ministerio de Sanidad a proponer la vacunación en España de los adultos que no se hayan vacunados previamente. En concreto, la medida va dirigida a quienes tengan entre 40 y 50 años. Desde julio pasado, indicó ayer Sanidad, existe un plan de vacunación acelerada contra las enfermedades contagiosas, que incluye el sarampión, una patología que ha reaparecido con fuerza en Europa, según alertó la OMS.

El Ministerio de Sanidad está de acuerdo con la recomendación de la Sociedad Española de Epidemiología para que se vacunen del sarampión los nacidos antes de 1970 si no lo han hecho, no recibieron las dos dosis de la vacuna o no han pasado la enfermedad. Así lo avanzó el propio departamento de María Luisa Carcedo después de que el presidente de la citada Sociedad, Pere Godoy, asegurase que se está preparando una recomendación para que se vacune a toda la población entre los 40 y los 50 años.

El documento del ministerio fue redactado en abril y aprobado en junio por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Este «calendario acelerado de vacunaciones» alcanzaría a toda la población que reside en España, sean o no nacionales, y cubriría las enfermedades infecciosas. El documento especifica que «se debe dar prioridad a la protección frente a enfermedades fácilmente transmisibles o graves. Por lo tanto, es prioritaria la vacunación frente a sarampión y rubéola, poliomielitis, tétanos y difteria en las personas susceptibles de cualquier edad».

El plan ha establecido unas pautas generales de vacunación, según la enfermedad y la edad de la persona y, aunque recomienda que los calendarios se personalicen al paciente, establece los intervalos ideales entre dosis. En cuanto a la edad, se divide en tres fases. Primero la de los menores de siete años, después entre siete y 18 años, y por último para «mayores de 18», en la que se especifica que «se recomienda la vacunación en personas nacidas en España a partir de 1970 sin historia de vacunación documentada y en las no nacidas en España y sin documentación de vacunación previa».

El plan acelerado establece «las vacunas que se deben administrar a personas de diferentes edades que no tienen documentadas en su historial las vacunas recomendadas con las pautas correctas.

Un solo caso en ocho años

Asturias registró un solo caso de sarampión en los últimos ochos años. Fue a finales de marzo de 2018 y se trató de un caso importado, es decir, el afectado se infectó fuera de la región. El calendario del Principado programa vacunar a los niños frente al sarampión a los doce meses y a los tres años.

El presidente de la Sociedad Española de Epidemiología describe como «buena» la situación de las vacunas en España y asegura que el sarampión «está muy controlado». Sin embargo, advierte de que «existe riesgo» para el grupo de personas de 40 a 50 años que no están inmunizadas. Como entonces «no estaba disponible la vacuna triple vírica, no se vacunaron. Además, «como el sarampión circulaba menos también hubo parte de la población que no pasó la enfermedad», explica Pere Godoy.

La OMS advirtió de que este año se han detectado en Europa 89.994 casos en 48 países europeos en los primeros seis meses de 2019, más del doble que el año pasado.