Los obispos despachan con el Papa sobre el escándalo Zornoza La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, de la que forma parte Jesús Sanz Montes, avanza que León XIV aceptará «próximamente» la renuncia del obispo de Cádiz, por un presunto caso de abusos sexuales

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, de la que forma parte Jesús Sanz Montes (segundo por la derecha), poco antes de reunirse con el Pontífice.

La cúpula de la Conferencia Episcopal Española, los nueve obispos que integran su Comisión Ejecutiva -de la que forma parte el prelado de Oviedo, Jesús Sanz Montes- han despachado este lunes con el Papa León XIV sobre la investigación abierta al obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por un presunto caso de abusos sexuales, y han indicado que el Papa podría aceptar «próximamente» su renuncia.

Es el primer caso de pederastia que afecta a un alto cargo durante el mandato del Pontífice, y el escándalo ha estallado en la Iglesia española: la primera investigación conocida contra un obispo, así que está por ver la línea que marca el Papa, conocido hasta el momento por su bajo perfil.

«Es una competencia de la Santa Sede y a nosotros sí que se nos ha podido decir, no por el Santo Padre, sino en otro ámbito, que esta posible renuncia quizás pudiera ser aceptada próximamente, pero no se nos ha dicho ni fecha ni el modo de la aceptación de la renuncia», ha señalado el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, este lunes, en declaraciones a los medios, tras mantener una reunión con el Pontífice en el Vaticano.

Según ha puntualizado Argüello, la situación del obispo de Cádiz se encuentra en este momento «en una fase de investigación» y, por ello, ha recordado el «derecho de cualquier víctima a plantear su caso y el derecho a la presunción de inocencia». Además, ha recordado que «el procedimiento lleva quince días abierto».

«Ahí es donde nosotros nos estamos moviendo y el Santo Padre, que, por supuesto, es conocedor de esto, no nos ha dicho más, ha escuchado esto», ha subrayado.

Además, el presidente de la CEE ha explicado que han trasladado al Papa el trabajo que están haciendo desde la Iglesia española en «relación con la prevención, con la formación y con la reparación de las víctimas de abusos» a través del Plan Priva, que, según ha recordado, «ha dado pie además a la existencia de una comisión de reparación» que, a su juicio, «está atendiendo a las víctimas que se acercan de manera satisfactoria».

«Se han alegrado de lo que la Iglesia española está haciendo. Más aún: han propuesto a alguna otra conferencia episcopal que se ponga en contacto con nosotros para ver este camino que estamos haciendo. Los procesos, en general, casi siempre son lentos porque son garantistas», ha aseverado.

«Esperanzados» con una visita del Papa a España

Por otro lado, los obispos españoles han salido «esperanzados» respecto a una posible visita del Papa a España, «quizá relativamente pronto», para la cual los prelados han sugerido varias ideas como retomar el viaje pendiente de su predecesor, Francisco, a Canarias, ante la crisis migratoria, u organizar una visita a Barcelona con motivo de la culminación de la Basílica de la Sagrada Familia o ante la posible beatificación de Antonio Gaudí.

También han propuesto una visita a la España rural, con motivo del centenario de la canonización de San Juan de la Cruz, nacido en Ávila y cofundador de la Orden de los Carmelitas Descalzos con Santa Teresa de Jesús; o del año jubilar en honor a Santo Toribio de Mogrovejo, nacido en Mayorga, Valladolid, y que se dedicó a la misión en Perú.

«Nosotros le hemos invitado a que conozca la España urbana, pero también la España rural», ha enfatizado Argüello, si bien ha recordado que es la Santa Sede la que confirma los viajes.