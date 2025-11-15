El sector inmobiliario asturiano alerta de los efectos adversos del impuesto a grandes tenedores
Agentes advierten del riesgo de desincentivar la inversión y encarecer aún más la vivienda, y reclaman menos trabas y más suelo para construir
Gijón
Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:56
La reforma fiscal que la próxima semana se debatirá en el Pleno de la Junta del Principado –y que eleva hasta el 20% el ... Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para grandes tenedores– con el objetivo de frenar la especulación y poner fin al problema de la vivienda en Asturias ha provocado una respuesta prácticamente unánime entre los expertos inmobiliarios. Coinciden en que un incremento fiscal no es la solución al problema y advierten de que subir los impuestos a quienes tienen más de diez viviendas en propiedad podría, incluso, tener un efecto contrario al que se busca, desincentivando la inversión y agravando aún más los desequilibrios en un mercado ya tensionado por la falta de oferta y la escalada de precios. Todos, por contra, apelan a un cambio de enfoque en las políticas de vivienda con medidas menos intervencionistas y más incentivos a la inversión favoreciendo la liberación de suelo, las licencias urbanísticas, reduciendo las trabas.
Katia Domingo, máxima responsable de la Agencia Domingo y presidenta de la Unión de Inmobiliarias de Asturias, considera que el nuevo gravamen «es una medida coercitiva y puramente intervencionista, que no arregla en absoluto el problema». Opina incluso que «en Asturias no hay grandes tenedores ni existen grandes fondos de inversión dominando el mercado; aquí compra la gente de la calle o quien vive fuera y busca una segunda residencia». Y, aunque entiende que «el mercado de compraventa está al alza y el del alquiler es un drama social», avisa de que «no se solucionará mientras la Ley de Vivienda siga como está». «Si se sigue interviniendo con más impuestos y con medidas como la declaración de zonas tensionadas, metiendo miedo a los propietarios o a quienes quieren invertir, lo único que se consigue es que no haya oferta. Y si no hay oferta, los precios suben. Esto es pura ley de oferta y demanda», argumenta.
Manuel Iglesias, director ejecutivo de Inmobiliaria RK Iglesias, advierte de que «cualquier medida de carácter intervencionista en el mercado de la vivienda suele tener efectos contrarios a los que se persiguen». A su juicio, penalizar fiscalmente la compraventa o la tenencia de inmuebles sólo «retrae la oferta y, cuando hay menos oferta, terminan subiendo los precios o empeorando el acceso, tanto para compradores como para inquilinos». Iglesias insiste en que el sector necesita «seguridad jurídica, estabilidad fiscal y estímulos a la inversión, no más trabas», y recuerda que «los grandes tenedores son, en muchos casos, los que financian proyectos de rehabilitación o promoción que benefician al conjunto del mercado».
Menos viviendas de alquiler
Para Gonzalo Menéndez, director comercial de Agencia Asturias, la medida «no augura un comportamiento positivo del mercado», ya que la historia reciente demuestra que «no reacciona bien ante las limitaciones». Cita como ejemplo la Ley de Vivienda estatal, tras cuya implantación «los precios subieron y la oferta se redujo de inmediato». Menéndez advierte de que si los grandes tenedores renuncian a comprar, el efecto podría ser «una disminución de las viviendas en alquiler, ya que en su mayoría tienen sus propiedades alquiladas y, en muchos casos, destinadas al alquiler de vivienda habitual».
David Álvarez, de Agencia Álvarez, adopta una postura más prudente, pero comparte la preocupación general. Señala que «es pronto para evaluar los efectos, ya que sólo Cataluña ha aplicado una subida similar este año», pero coincide en que «más que aumentar la presión fiscal, lo que debería hacerse es revisar los planes generales y sacar más bolsas de suelo urbanizable», una medida que considera «más efectiva para equilibrar el mercado».
Por su parte, Mayte Pastrana, consultora de ventas de Sol Grupo Inmobiliario, cree que la subida fiscal a los propietarios de más de diez viviendas «no tendrá ningún efecto positivo». Según explica, los llamados grandes tenedores «suelen ser personas o entidades que cuidan sus viviendas y las mantienen en el mercado; si se les grava más, es probable que trasladen el coste al alquiler». Pastrana advierte además de un posible «efecto anticipación», con operaciones aceleradas antes de la entrada en vigor del impuesto, y coincide con el resto de expertos en reclamar «más suelo urbanizable y agilidad en las licencias» como alternativas reales para dinamizar el sector.
Los expertos valoran 'Alquilámoste', pero dudan del efecto por la pérdida de control sobre el piso
El programa 'Alquilámoste', impulsado por el Gobierno del Principado para tratar de sacar al mercado del alquiler vivienda vacía dando garantías de cobro a los propietarios, pero con límites de renta, ha sido bien recibido por el sector inmobiliario, aunque con reservas sobre su efectividad. La presidenta de la Unión de Inmobiliarias de Asturias y responsable de Agencia Domingo, Katia Domingo, considera que el programa es «una buena medida», y agradece al Principado la iniciativa, que busca corregir una fuerte crisis que existe en el mercado, pero entiende que en buena parte el problema lo ha generado la propia Ley de Vivienda. «Si la ley no desincentivara el alquiler, no haría falta un programa así», razona. Domingo opina que «la ley actual da pie a que el inquilino se convierta en un ocupa, y 'Alquilámoste' intenta evitar eso». Sin embargo, duda de que tenga un efecto notable en el mercado: «Muchos propietarios sienten que pierden el control sobre su vivienda y eso genera desconfianza. Ojalá funcione, pero no sé si la sociedad está preparada para ceder ese control».
En la misma línea, Mayte Pastrana, de Sol Grupo Inmobiliario, considera que el programa «puede ayudar a un perfil pequeño de propietarios temerosos», aunque cree que el plazo de cesión de siete años es excesivo y que el tope de 700 euros puede no ser realista en algunas zonas. «Para ciertos propietarios puede ser una opción segura, pero hay otras medidas como los seguros de impago o los avalistas que también aportan tranquilidad», apunta.
Por su parte, Gonzalo Menéndez, director comercial de Agencia Asturias, valora positivamente que el Principado busque mejorar el mercado desde la oferta, incentivando la puesta en alquiler de más viviendas. «Es la única vía para equilibrar los precios y facilitar el acceso a las familias con ingresos medios», sostiene. No obstante, advierte de que «en Gijón y Oviedo el canon máximo de 700 euros está por debajo del precio medio, por lo que puede no resultar atractivo para muchos propietarios».
Desde Inmobiliaria RK Iglesias, Manuel Iglesias define el programa como una «propuesta magnífica» e incluso asegura que él mismo como propietario «lo usaría sin dudarlo». «Todo lo que suponga dar seguridad al arrendador es positivo», señala.
Por último, David Álvarez, director general de Agencia Álvarez, cree que habrá que esperar a conocer la bolsa de clientes para evaluar su alcance. «Lo importante serán las garantías al propietario y el tipo de viviendas que se incorporen. Muchos clientes son reticentes a ceder su piso», explica.
Y aunque también considera positiva la reducción fiscal prevista en el programa, defiende que «la clave para aliviar la tensión del mercado pasa por liberar suelo y aumentar la oferta».
