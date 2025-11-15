El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

David Álvarez, director comercial de Agencia Álvarez, en la oficina de Gijón. José Simal

El sector inmobiliario asturiano alerta de los efectos adversos del impuesto a grandes tenedores

Agentes advierten del riesgo de desincentivar la inversión y encarecer aún más la vivienda, y reclaman menos trabas y más suelo para construir

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:56

La reforma fiscal que la próxima semana se debatirá en el Pleno de la Junta del Principado –y que eleva hasta el 20% el ... Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para grandes tenedores– con el objetivo de frenar la especulación y poner fin al problema de la vivienda en Asturias ha provocado una respuesta prácticamente unánime entre los expertos inmobiliarios. Coinciden en que un incremento fiscal no es la solución al problema y advierten de que subir los impuestos a quienes tienen más de diez viviendas en propiedad podría, incluso, tener un efecto contrario al que se busca, desincentivando la inversión y agravando aún más los desequilibrios en un mercado ya tensionado por la falta de oferta y la escalada de precios. Todos, por contra, apelan a un cambio de enfoque en las políticas de vivienda con medidas menos intervencionistas y más incentivos a la inversión favoreciendo la liberación de suelo, las licencias urbanísticas, reduciendo las trabas.

