El sector inmobiliario asturiano alerta de los efectos adversos del impuesto a grandes tenedores

La reforma fiscal que la próxima semana se debatirá en el Pleno de la Junta del Principado –y que eleva hasta el 20% el ... Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para grandes tenedores– con el objetivo de frenar la especulación y poner fin al problema de la vivienda en Asturias ha provocado una respuesta prácticamente unánime entre los expertos inmobiliarios. Coinciden en que un incremento fiscal no es la solución al problema y advierten de que subir los impuestos a quienes tienen más de diez viviendas en propiedad podría, incluso, tener un efecto contrario al que se busca, desincentivando la inversión y agravando aún más los desequilibrios en un mercado ya tensionado por la falta de oferta y la escalada de precios. Todos, por contra, apelan a un cambio de enfoque en las políticas de vivienda con medidas menos intervencionistas y más incentivos a la inversión favoreciendo la liberación de suelo, las licencias urbanísticas, reduciendo las trabas.

Manuel Iglesias, director ejecutivo de Inmobiliaria RK Iglesias, junto a su oficina de Oviedo; Katia Domingo, presidenta de la Unión de Inmobiliarias de Asturias, en las instalaciones de su negocio, Agencia Domingo y Mayte Pastrana, consultora de ventas de Sol Grupo Inmobiliario, en su oficina de Gijón. Alex Piña / Arnaldo García

Katia Domingo, máxima responsable de la Agencia Domingo y presidenta de la Unión de Inmobiliarias de Asturias, considera que el nuevo gravamen «es una medida coercitiva y puramente intervencionista, que no arregla en absoluto el problema». Opina incluso que «en Asturias no hay grandes tenedores ni existen grandes fondos de inversión dominando el mercado; aquí compra la gente de la calle o quien vive fuera y busca una segunda residencia». Y, aunque entiende que «el mercado de compraventa está al alza y el del alquiler es un drama social», avisa de que «no se solucionará mientras la Ley de Vivienda siga como está». «Si se sigue interviniendo con más impuestos y con medidas como la declaración de zonas tensionadas, metiendo miedo a los propietarios o a quienes quieren invertir, lo único que se consigue es que no haya oferta. Y si no hay oferta, los precios suben. Esto es pura ley de oferta y demanda», argumenta.

Manuel Iglesias, director ejecutivo de Inmobiliaria RK Iglesias, advierte de que «cualquier medida de carácter intervencionista en el mercado de la vivienda suele tener efectos contrarios a los que se persiguen». A su juicio, penalizar fiscalmente la compraventa o la tenencia de inmuebles sólo «retrae la oferta y, cuando hay menos oferta, terminan subiendo los precios o empeorando el acceso, tanto para compradores como para inquilinos». Iglesias insiste en que el sector necesita «seguridad jurídica, estabilidad fiscal y estímulos a la inversión, no más trabas», y recuerda que «los grandes tenedores son, en muchos casos, los que financian proyectos de rehabilitación o promoción que benefician al conjunto del mercado».

Menos viviendas de alquiler

Para Gonzalo Menéndez, director comercial de Agencia Asturias, la medida «no augura un comportamiento positivo del mercado», ya que la historia reciente demuestra que «no reacciona bien ante las limitaciones». Cita como ejemplo la Ley de Vivienda estatal, tras cuya implantación «los precios subieron y la oferta se redujo de inmediato». Menéndez advierte de que si los grandes tenedores renuncian a comprar, el efecto podría ser «una disminución de las viviendas en alquiler, ya que en su mayoría tienen sus propiedades alquiladas y, en muchos casos, destinadas al alquiler de vivienda habitual».

David Álvarez, de Agencia Álvarez, adopta una postura más prudente, pero comparte la preocupación general. Señala que «es pronto para evaluar los efectos, ya que sólo Cataluña ha aplicado una subida similar este año», pero coincide en que «más que aumentar la presión fiscal, lo que debería hacerse es revisar los planes generales y sacar más bolsas de suelo urbanizable», una medida que considera «más efectiva para equilibrar el mercado».

Por su parte, Mayte Pastrana, consultora de ventas de Sol Grupo Inmobiliario, cree que la subida fiscal a los propietarios de más de diez viviendas «no tendrá ningún efecto positivo». Según explica, los llamados grandes tenedores «suelen ser personas o entidades que cuidan sus viviendas y las mantienen en el mercado; si se les grava más, es probable que trasladen el coste al alquiler». Pastrana advierte además de un posible «efecto anticipación», con operaciones aceleradas antes de la entrada en vigor del impuesto, y coincide con el resto de expertos en reclamar «más suelo urbanizable y agilidad en las licencias» como alternativas reales para dinamizar el sector.