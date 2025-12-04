El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una joven se desliza por la nieve en la estación de esquí Valgrande-Pajares. Arnaldo García

El sector turístico asturiano espera alta ocupación en un puente de diciembre venido a menos

El calendario festivo convierte la escapada en un fin de semana largo, en la que se esperan 151.000 viajes por las carreteras asturianas

Chelo Tuya

Gijón

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:46

No será el de diciembre un 'acueducto'. Ni siquiera merece, en realidad, el calificativo de puente. El calendario festivo ha recortado la gran escapada ... previa a las vacaciones navideñas hasta reducirlo a un fin de semana largo. Uno en el que, eso sí, el sector turístico asturiano espera alta ocupación. Solo por las carreteras es esperan 151.000 viajes, con las obras del Huerna y los accesos a Pajares, Picos y Parque Principado protagonizando los puntos «conflictivos de circulación».

