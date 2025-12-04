El sector turístico asturiano espera alta ocupación en un puente de diciembre venido a menos

No será el de diciembre un 'acueducto'. Ni siquiera merece, en realidad, el calificativo de puente. El calendario festivo ha recortado la gran escapada ... previa a las vacaciones navideñas hasta reducirlo a un fin de semana largo. Uno en el que, eso sí, el sector turístico asturiano espera alta ocupación. Solo por las carreteras es esperan 151.000 viajes, con las obras del Huerna y los accesos a Pajares, Picos y Parque Principado protagonizando los puntos «conflictivos de circulación».

De acuerdo a la principal central de reservas por internet, Booking, la actividad turística se concentrará entre hoy, 5 de diciembre, y el próximo lunes, día 8. Tres noches para las que apenas hay ya plazas libres en los hoteles de cinco estrellas que, como cada escapada de todo el año, rozan el lleno técnico. Están al 99%. Pasar estas tres noches en la máxima categoría cuesta, como mínimo, 166,3 euros por día. En habitación doble.

La hotelería, en general, supera el 90% de reservas, con más tirón en la oferta urbana y de cuatro estrellas. El establecimiento asturiano de cuatro estrellas más económico pide 77,6 euros por noche, cifra que suben si se opta por dormir en Gijón (86,6 euros por noche), Oviedo, (102,3 euros) y Avilés, que llega 139,6. Destaca por su lleno habitual los Apartamentos Capua, en Gijón, donde la noche no baja de 104,3.

Pero, no será solo la oferta urbana la que capte turistas. El viajero que viene a Asturias a esquiar llena ya las plazas más cercanas a las estaciones de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno. El occidente asturiano llena, además, «gracias al 36 Rally Cangas del Narcea», que ha dejado sin disponibilidad a todos los empresarios de Fuentes del Narcea, según explicó la vicepresidenta de la Federación Asturiana de Turismo Rural (Fastur), Ana Llano. «Tenemos buenas previsiones», confirmó su compañera Ana Soberón, vicepresidenta del Clúster Rural.

El Huerna y los accesos a Picos, Pajares y Parque Principado, «conflictivos»

Para la Dirección General de Tráfico (DGT), la escapada comienza a las 15 horas del viernes. En ese momento arranca el dispositivo especial de regulación, ordenación y vigilancia del Tráfico y estará activo hasta la medianoche del próximo lunes. Por todo el país serán 5,7 millones los desplazamientos.

Como en cada campaña especial, la DGT cuenta «con la máxima disponibilidad, tanto de sus medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias), como de sus medios técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, helicópteros, drones, cámaras) para controlar».

En Asturias, la DGT advierte que los días de mayor intensidad de tráfico serán el viernes, entre las tres de la tarde y las diez de la noche, así como el sábado, entre las 9 de la mañana y las dos de la tarde. De nuevo volverán las complicaciones el lunes, de dos de la tarde a diez de la noche.

En cuanto a los «puntos conflictivos por circulación» aparecen la autopista del Huerna, aún en obras, pese a que los trabajos se pararán estos días, así como los enlaces de la A-64 con Parque Principado; los de las AS-114 y AS-264 con el Parque Nacional de Picos de Europa. No se olvidan, tampoco, de los accesos a la estación de esquí Valgrande-Pajares.