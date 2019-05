Segunda operación con el Da Vinci en Asturias La doctora Lucía Vior, primera por la izquierda, ajusta la posición del robot Da Vinci antes de iniciar la intervención. :: MARÍA GUTIÉRREZ L. FONSECA. Miércoles, 15 mayo 2019, 01:02

El Centro Médico de Asturias celebró ayer la segunda operación con cirugía robótica en Asturias. Fue una histerectomía con linfadenectomía que llevó a cabo la ginecóloga Lucía Vior, quien se convirtió en la primera cirujana asturiana en operar con el robot Da Vinci. «Esta cirugía robótica me parecía inalcanzable cuando ví la primera intervención transmitida en directo desde la Clínica Mayo hace casi veinte años. Parecía ciencia ficción. Todavía no me creo que sea real», indicó la especialista. Vior estuvo acompañada por un ginecólogo experto en esta técnica, el doctor Ignacio Lobo, del Hospital Basurto de Bilbao y por dos ginecólogas del Centro Médico como ayudantes: Carmen Gutiérrez Cecchini y Ana Covadonga Suárez, además de instrumentistas y el anestesista. La operación duró cuatro horas.