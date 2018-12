«La seguridad jurídica se nos escapa por todos lados», advierte Seijas Quintana El decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Ignacio Cuesta, impone la insignia de oro a José Antonio Seijas Quintana. / LORENZANA El magistrado del Tribunal Supremo, ya jubilado, recibe la insignia de oro del Colegio de Abogados de Oviedo por «su extraordinaria trayectoria» LAURA MAYORDOMO OVIEDO. Viernes, 28 diciembre 2018, 03:06

José Antonio Seijas Quintana, que fue presidente de la Audiencia Provincial de Asturias desde 1992 hasta 2005, se jubiló el pasado 26 de noviembre como magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo al cumplir los 70 años. Desde entonces, «voy cayendo en colchones como éste» -dijo en referencia a homenajes como el que ayer le brindó el Colegio Oficial de Abogados de Oviedo- y que le están haciendo más dulce la transición a un futuro que aún no tiene decidido cómo ocupará. «Un domingo, ya jubilado, estaba viendo el fútbol y pensé: 'Tienes que preparar lo del lunes'. Y al instante me dije: 'Pero si ya no vas el lunes...' Es una situación tan nueva que habrá que ver cómo surgen los acontecimientos», confesaba antes de recibir la insignia de oro y firmar en el libro de honor de la institución colegial.

Al concederle las que son sus dos máximas distinciones se pretendía, explicó el decano, Ignacio Cuesta, destacar una trayectoria «extraordinaria» y su estrecha colaboración con el colegio en cuestiones de formación o divulgación. Una colaboración que Cuesta le animó a mantener: «Espero que sientas que ésta es tu casa».

Previamente, Seijas Quintana había expresado sus deseos para el próximo año: «Salud, trabajo y seguridad jurídica». A esta última se había referido ya durante una intervención en la que repasó los hitos de los 45 años de carrera profesional que hicieron de él «un jurista de reconocido prestigio», destacó Cuesta. El mayor «riesgo» es que «empezamos a perder seguridad jurídica. Se nos escapa por todos los lados», advirtió Seijas Quintana tras señalar que, desde 2005 -año en que accedió al cargo de magistrado del Supremo- hasta la actualidad, «las cosas están cambiando. El Derecho de entonces no tiene nada que ver con el de hoy en día, mucho más complejo». Y no tanto en asuntos de Familia, su especialidad, sino como consecuencia de los productos financieros «que nos han colocado los bancos». En este sentido, por la complejidad de los casos que ven, quiso expresar su admiración por el trabajo de los jueces de Primera Instancia.

Zaragozano de nacimiento, burgalés de adopción y vecino de Gijón desde 1981, año en que se instaló en la ciudad tras conseguir su mujer, Pilar, una plaza como profesora en el IES Jovellanos, Seijas confesó que el de presidente de la Audiencia Provincial fue, «para mí, el puesto más bonito», pero que siempre aspiró al de magistrado de la Sala Primera del Supremo para emular a su padre. Conseguirlo «fue un orgullo».