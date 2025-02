6 razones para no aplazar tu tratamiento

Viernes, 20 de noviembre 2020, 13:27 Compartir

Muchas voces están alertando de un serio problema derivado de los confinamientos, la sobresaturación sanitaria y el miedo al covid: que se descuide la prevención de otras enfermedades. Las visitas y revisiones a todo tipo de especialidades se han reducido haciendo que, patologías que normalmente tienen buen pronóstico, pierdan el factor de la detección precoz.

Una de esas especialidades es la odontología. Existe la percepción errada de que los problemas bucodentales se pueden aplazar. Pero no debemos olvidar que, no hace tanto tiempo, las infecciones en la boca constituían una importante causa de mortalidad. Por tanto, partiendo de la premisa de que las clínicas dentales son seguras, un paciente puede correr más riesgos cuando no visita a su dentista que cuando lo hace.

Por otra parte, en cuanto a los tratamientos quirúrgicos de estética facial, si tenemos en cuenta que la seguridad en los centros y quirófanos está garantizada, lo cierto es que las condiciones sociales que impone la pandemia pueden hacer de este momento, el más apropiado para pasar por las precauciones que exige un postoperatorio de cirugía estética.

RAZONES POR LAS QUE NO DEBEMOS APLAZAR ESE TRATAMIENTO QUE NECESITAMOS:

- Las clínicas son seguras

Los datos no mienten: los contagios en instalaciones sanitarias están siendo mínimos. Y es que siempre que se cumplan las medidas de seguridad, es muy difícil contagiarse en una clínica, ya sea dental o de otra especialidad.

«En nuestra clínica hemos invertido lo necesario para garantizar la seguridad de nuestros pacientes, por eso queremos insistir en que ignorar un problema dental puede ser un peligro mucho mayor que venir a visitarnos» Dr. Guillermo Rehberger. En la Clínica Rehberger López-Fanjul, desde el primer momento de la pandemia, se ocupan con especial cuidado de hacer acopio de material sanitario de protección y establecer un protocolo de formación para sus profesionales y de actuación en cuanto a las instalaciones y pacientes.

- Un dolor de muelas puede esconder un problema muy serio

Las patologías más comunes en la boca son las caries y las enfermedades periodontales. Pero que sean las más comunes y que tengan una solución relativamente sencilla no quiere decir que no impliquen un riesgo. De hecho, reparar los problemas generados por estas infecciones es más fácil cuanto antes se detecten. Pero si se abandonan, pueden tener consecuencias desastrosas.

Tanto una caries como una periodontitis supondrían la pérdida de la pieza dental, de no ser frenadas a tiempo. Pero no sólo eso: una infección puede llegar a complicarse lo suficiente como para que el paciente acabe en la UCI. Tal ese el caso de problemas graves como la angina de Ludwig, de origen dental. Por tanto, si tienes dolor de muelas o encías, ten esto por seguro: es más peligroso no acudir al dentista que acudir.

- Una infección bucodental no es sólo una infección bucodental

Los patógenos presentes en infecciones bucodentales son responsables de graves patologías en los lugares más dispares del cuerpo humano. Una bacteria que ha prosperado en una encía insana es capaz de provocar (o aumentar las probabilidades de que se sufran) lesiones musculares en cualquier punto de nuestra fisionomía o, incluso, accidentes cardiovasculares.

Este hecho probado se produce porque, a través de unas encías infectadas, las bacterias encuentran un fácil acceso al torrente sanguíneo. Esto supone el factor inflamatorio más importante que puede verterse en nuestro sistema circulatorio. Por este motivo los pacientes que han sufrido una enfermedad periodontal agresiva tienen más probabilidades de sufrir un problema de corazón en el futuro.

Por tanto, si tienes las encías inflamadas desde hace días, no esperes más. Visita a tu dentista antes de que la patología aumente.

- El dentista detecta tumores peligrosos precozmente

En la clínica Rehberger López-Fanjul podemos dar testimonio: cuántas veces ha venido un paciente por una revisión rutinaria, una limpieza dental, un blanqueamiento… y eso le ha salvado, literalmente, la vida.

Los tejidos de la boca son un lugar propicio para que se formen tumores. Algunos de ellos son malignos. El problema es que suelen ser pequeños e indoloros, casi siempre difíciles de ver. Por eso, el paciente no les da ninguna importancia. El diagnóstico precoz es fundamental y los cirujanos maxilofaciales tienen formación y están acostumbrados a detectarlos.

- No colocarte un implante a tiempo puede añadir complicaciones.

Si recientemente has perdido un diente o una muela, y luces un agujero en tu arco dental, ten en cuenta que no solo tienes un problema estético. La funcionalidad de tu dentadura se está viendo afectada y eso puede tener consecuencias en la estructura que la sostiene. Además en aquellos puntos donde no se efectúa la masticación, el hueso alveolar que sostenía la pieza dental se reabsorbe, es decir, se encoge, hasta quedar notablemente retraído pudiendo comprometer la colocación del implante cuando llegue el momento.

- Las restricciones que impone la pandemia pueden ser adecuadas para un postoperatorio.

Este motivo sirve tanto para tratamientos bucodentales, como para cualquier otro tratamiento que un paciente precise. También para las intervenciones estéticas faciales, como las que practica el doctor Federico Rehberger. «Nuestras instalaciones son totalmente seguras y las intervenciones que practicamos implican muy poco riesgo de complicación. Por eso nos atrevemos a animar a nuestros pacientes a que aprovechan las circunstancias de las restricciones del coronavirus para que los postoperatorios sean más llevaderos.» Dr. Federico Rehberger.

Y es que partiendo una vez más de que las condiciones de los centros sanitarios donde se realizan este tipo de intervenciones son seguras, pasar por un postoperatorio en las actuales condiciones de restricción tiene también sus ventajas: menos vida social, más tiempo en casa, teletrabajo, menos exposición al llevar mascarilla y menos riesgo de infección.

En conclusión, las clínicas profesionales, como la clínica Rehberger López Fanjul, cuidan al milímetro la seguridad para que el riesgo de contagio sea mínimo. Es posible que el coronavirus nos esté negando muchas cosas, pero lo que no podemos permitir es que el miedo nos provoque un problema de salud mayor que el que tratamos de evitar.