Una sentencia obliga a rebajar el peaje cuando hay obras y atascos como los del Huerna

El Supremo revisa la situación de la AP-9 gallega y zanja que es «una práctica abusiva» exigir la tarifa íntegra «pese a la realización de obras que entorpecen la circulación fluida»

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Miércoles, 29 de octubre 2025, 06:19

Comenta

El Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia capital para el sector de las autopistas. El fallo sienta jurisprudencia, obligará a las concesionarias a informar ... mejor de las obras y perturbaciones del tráfico que presenta la infraestructura y abre la puerta a rebajas de tarifa para compensar ese servicio deteriorado. La relevancia de la sentencia crece si se tiene en cuenta que en estos momentos la propia autopista del Huerna (Campomanes-León, AP-66) registra desde el verano y hasta el año que viene cortes de calzada y carril para ceder espacio a las obras de mejora de sus túneles, una restricción que causa congestiones y limitaciones de velocidad.

