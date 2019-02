El Seprona investiga a dos personas por manipular los datos de las reses

La Guardia Civil de Oviedo investiga a un tratante de ganado y a un conductor de su empresa como presuntos autores de los delitos de estafa y falsificación de documento público por alterar supuestamente las identificaciones y edad de dos reses trasladadas al matadero para su sacrificio. El Seprona fue alertado de esta situación.

El tratante C. M. S., de 50 años, y D. C. C., de 28 años, habrían manipulado las fechas de nacimiento y las identificaciones que los animales llevan en las orejas, los crotales. La Guardia Civil vio que no concordaba la fecha de nacimiento en la ficha con su edad real. C. M. S. aseguró que la res que él había vendido se correspondía con un animal de 28 meses, mientras que la vaca que se entregó en el matadero tenía más de 60 meses. Y tampoco reconoció su firma en los documentos que le exhibieron y que amparan el transporte legal del animal. También se investiga un segundo caso, en el que se apreció la existencia de una presunta manipulación de los crotales.