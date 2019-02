«El sexo es como el comer, hay que cultivarlo. Si lo dejas de lado, al final tienes problemas» El médico Francisco Valle González. / PABLO LORENZANA Francisco Valle González Urólogo, habla del Día de la Salud Sexual «Hay pocos datos sobre cuántos hombres sufren disfunción eréctil porque es un trastorno que aún se oculta. Sigue siendo tabú» LAURA FONSECA Jueves, 14 febrero 2019, 02:57

Habla de la disfunción eréctil sin tapujos y le gustaría que colegios e institutos impartieran «clases de verdad» sobre educación sexual. Francisco Valle González (Avilés, 1955) es coordinador de Urología en los hospitales Valle del Nalón y Álvarez-Buylla, del Sespa, así como responsable del mismo servicio en el Centro Médico de Oviedo y se suma al Día Europeo de la Salud Sexual, que hoy se celebra.

-14 de febrero, Día Europeo de la Salud Sexual. ¿Diagnóstico?

-El tema de la salud sexual ha sido siempre tabú y aunque hemos avanzado mucho, vemos cómo los más jóvenes siguen aprendiendo mal... Es increíble que aún hoy en día muchos te digan que sus primeras informaciones sobre sexo las han sacado de vídeos porno.

«Me han llegado chavales que creían tener el pene pequeño tras haber visto una película porno»

-¿Que el Día de la Salud Sexual coincida con San Valentín es casualidad?

-Pues no lo sé muy bien, ya que el sexo puede tener algo que ver con el amor, pero no siempre es así. De todas formas, si el día de San Valentín sirve de excusa para hablar de la salud sexual, bienvenido sea.

-Le voy a preguntar por la disfunción eréctil y también por disfunciones femeninas, me van a llamar aguafiestas...

-(Risas). Pregunte, pregunte.

-¿Qué datos hay sobre este trastorno? ¿A cuántos afecta?

-Es difícil disponer de datos porque no hay estadísticas sobre este tema. Se consulta muy poco sobre disfunción eréctil porque los afectados no tienen mucha intención de contarlo, lo ocultan, sigue siendo un tema tabú. Es algo que vemos tanto en hombres que sufren disfunción eréctil como entre las mujeres que padecen algún tipo de trastorno sexual.

-Pero, ¿hay pocos o muchos casos?

-Hay bastantes casos, pero no solo de la disfunción ligada a problemas orgánicos, sino también generada por abandono, falta de motivación... El sexo es como el comer, como un 'masterchef', hay que cultivarlo, si no lo practicas y lo vas dejando de lado, al final empiezas a tener problemas. No existe ninguna pastilla mágica si detrás de esa pastilla no hay un estímulo real. El cerebro juega un papel fundamental en la salud sexual.

-¿Hay síntomas de alerta?

-Sí. Y muchos están relacionados con el tabaquismo, el consumo de alcohol, el colesterol o la diabetes. Son factores que hacen que el cuerpo no funcione vascularmente bien y eso degenera en problemas de erección.

-¿Qué aconseja ante estos casos?

-Hablarlo y consultarlo, siempre. El sexo es una parte más de la ecuación de nuestra salud general, así que lo mejor es que quienes estén sufriendo un trastorno de este tipo lo hablen con normalidad, como lo harían con cualquier otra cosa.

-¿Se tarda mucho en consultar?

-Casi siempre se demoran mucho, podemos estar hablando de meses e, incluso, años. En muchas ocasiones llegan 'forzados' por su pareja.

-¿Por qué tanto miedo? Es una patología que tiene solución, ¿no?

-Claro que tiene solución. Y más de una. Pero a veces es más difícil tomar conciencia del problema que aplicar la solución en sí. Hay fármacos, medicamentos inyectables, prótesis... Lo que hay que hacer es un buen diagnóstico de cada caso, pero ocultarlo nunca es buen camino.

-Llevar una vida saludable, ¿ayuda?

-Ayuda siempre. No alcohol, no tabaquismo, no comidas grasas y hacer deporte contribuye a tener una salud vascular más óptima.

-Las mujeres tenemos más interiorizado el tema de la realización de pruebas preventivas como las citologías o mamografías, sin embargo, los hombres son más, digamos, dejados. ¿A qué cree que se debe?

-Eso está cambiando un poco, aunque es cierto que los hombres no tienen muy interiorizado eso de hacer pruebas preventivas de la próstata.

-¿Su consejo por el Día Europeo de la Salud Sexual?

-La mejor recomendación pasa por mejorar la educación sexual y eso se conseguiría si hubiera una asignatura de verdad en todos los colegios de Primaria y en los institutos. Luego, hay que insistir con los chavales y chavalas de que no hay que frivolizar con el sexo y que hay que ser respetuosos y responsables.

-A través del porno, mal...

-Fatal. Me han llegado chavales porque creían tener el pene pequeño tras ver una película porno. El problema es que los padres actuales arrastran una educación sexual deficiente y por eso tenemos ese perfil de jóvenes que triunfan en 'Gran Hermano'.