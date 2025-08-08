Sidra Indiano: la historia de un viaje, una familia y una sidra con alma Una apuesta sincera por el territorio, la calidad y la identidad

En Villabajo (Coya, Piloña), una casa familiar guarda la memoria de una historia que atraviesa generaciones y océanos. Todo comenzó el 11 de enero de 1892, con el nacimiento de Esteban Peláez Vigil. A los 15 años, sus padres empeñaron las vacas para costearle un pasaje a La Habana, a bordo del vapor Alfonso XIII.

Allí, Esteban aprendió el oficio de bodeguero y, años después, fundó una empresa que llegó a vender tres millones de sacos de arroz anuales. En 1960, cuando Fidel Castro expropió todos sus bienes, su patrimonio alcanzaba los seis millones de dólares de la época. Pero fue el amor por sus raíces lo que lo trajo de vuelta. En 1930 se casó con Mina Huerta —familiar de Dionisio de la Huerta— y en 1934 finalizaron la construcción de «El Chalet», hoy conocido como La Casona del Viajante.

Ampliar María José Peláez frente a la casa que construyó su abuelo en Coya. Mario Rojas

Décadas más tarde, su nieta María José Peláez repite el camino de regreso, esta vez para iniciar una aventura en torno a una de las joyas del alma asturiana: la sidra. Así nace Sidra Indiano, un homenaje a sus abuelos y al viaje de ida y vuelta que dio sentido a su historia.

Un ejemplo de emprendimiento rural

Sidra Indiano se elabora con manzanas propias, las últimas plantadas de la variedad Solarina, siguiendo un proceso riguroso que aúna saber tradicional y sensibilidad contemporánea. Es una apuesta sincera por el territorio, la calidad y la identidad.

Este tipo de proyectos, que combinan memoria, arraigo y valor añadido, merecen todo el respaldo posible desde las instituciones. Son un ejemplo vivo de cómo emprender desde lo rural con visión, cariño y propósito.

Más que una sidra, una historia que se bebe. Historias que vuelven.

