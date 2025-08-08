El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María José Peláez frente a la casa que construyó su abuelo en Coya. Mario Rojas

Sidra Indiano: la historia de un viaje, una familia y una sidra con alma

Una apuesta sincera por el territorio, la calidad y la identidad

PUBLIRREPORTAJE

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:43

En Villabajo (Coya, Piloña), una casa familiar guarda la memoria de una historia que atraviesa generaciones y océanos. Todo comenzó el 11 de enero de 1892, con el nacimiento de Esteban Peláez Vigil. A los 15 años, sus padres empeñaron las vacas para costearle un pasaje a La Habana, a bordo del vapor Alfonso XIII.

Allí, Esteban aprendió el oficio de bodeguero y, años después, fundó una empresa que llegó a vender tres millones de sacos de arroz anuales. En 1960, cuando Fidel Castro expropió todos sus bienes, su patrimonio alcanzaba los seis millones de dólares de la época. Pero fue el amor por sus raíces lo que lo trajo de vuelta. En 1930 se casó con Mina Huerta —familiar de Dionisio de la Huerta— y en 1934 finalizaron la construcción de «El Chalet», hoy conocido como La Casona del Viajante.

María José Peláez frente a la casa que construyó su abuelo en Coya. Mario Rojas

Décadas más tarde, su nieta María José Peláez repite el camino de regreso, esta vez para iniciar una aventura en torno a una de las joyas del alma asturiana: la sidra. Así nace Sidra Indiano, un homenaje a sus abuelos y al viaje de ida y vuelta que dio sentido a su historia.

Un ejemplo de emprendimiento rural

Sidra Indiano se elabora con manzanas propias, las últimas plantadas de la variedad Solarina, siguiendo un proceso riguroso que aúna saber tradicional y sensibilidad contemporánea. Es una apuesta sincera por el territorio, la calidad y la identidad.

Este tipo de proyectos, que combinan memoria, arraigo y valor añadido, merecen todo el respaldo posible desde las instituciones. Son un ejemplo vivo de cómo emprender desde lo rural con visión, cariño y propósito.

Más que una sidra, una historia que se bebe. Historias que vuelven.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  2. 2

    Lasha Odisharia es el elegido para reforzar el ataque del Sporting de Gijón
  3. 3

    El juez falla a favor de doce compradores que rechazan pagar un plus por sus pisos a Avintia en la zona de El Rinconín, en Gijón
  4. 4 Localizan un nido de avispa asiática en una fachada de un edificio de Gijón
  5. 5 Asturias se prepara para lo peor de la ola de calor, con el termómetro cerca de los 40 grados
  6. 6 Una conductora que viajaba con tres menores choca contra cuatro vehículos aparcados en Avilés
  7. 7

    Contrueces cobrará por primera vez entrada: «Era cerrar el prao o no celebrar las fiestas»
  8. 8 Un hombre de 36 años, herido grave tras sufrir un accidente cuando reparaba una carretilla en Pravia
  9. 9 Susto en Villaviciosa por un accidente entre una moto y un coche
  10. 10 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sidra Indiano: la historia de un viaje, una familia y una sidra con alma

Sidra Indiano: la historia de un viaje, una familia y una sidra con alma