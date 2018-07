«¿Siente que su familiar solicita más ayuda de la que necesita?»

¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar? Ante esa pregunta, el cuidador de un familiar con algún grado de dependencia tiene cinco posibles respuestas. Desde 'nunca' hasta 'casi siempre', pasando por 'casi nunca', 'a veces' y 'bastantes veces'. Cada una de las opciones lleva asignada una puntuación, con cero puntos para quien respondió nunca y cuatro para quien optó por casi siempre.

Y así con otras 21 cuestiones que incluyen preguntas al cuidador no profesional tales como: ¿Siente que su familiar solicita más ayuda de la que realmente necesita? ¿Se siente tenso cuando tiene que cuidar a su familiar y atender, además, otras responsabilidades? ¿Siente que su familiar depende de usted? ¿Siente que no tiene la vida privada que desearía debido a su familiar? ¿Cree que no dispone de dinero suficiente para cuidar a su familiar además de sus otros gastos?

Estas son seis de las 22 cuestiones que el Principado plantea a los cuidadores familiares de personas dependientes. Incluye interrogantes más directos, como si se siente muy sobrecargado por tener que cuidar de su familiar, y corresponden todas ellas a la Escala de Zarit.

Es decir, a la herramienta que ayuda a descubrir si la relación entre ambos está bien o si el cuidador está apunto de estallar por sobrecarga. Con una puntuación máxima de 88 puntos, las alertas rojas se activan a partir de una puntuación superior a 56.

«La Escala de Zarit es utilizada por todos los profesionales de Trabajo Social», explica Nerea Eguren. La directora general de Planificación, Ordenación e Innovación Social, asegura que cuidar del cuidador «es una de las prioridades del plan sociosanitario», en el que, recuerda, «están implicadas las consejerías de Servicios y Derechos Sociales y la de Sanidad». Un plan que llegará a la Junta tras el verano y en el que el cuidador no profesional «tiene programas específicos», porque «es un factor de riesgo social».