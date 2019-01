Un abanico con los colores de España para defender a la monarquía en Noreña La portavoz del PP, Márian Velasco, con el abanico de España durante la intervención de Cristina Sánchez, portavoz de IU. / PABLO NOSTI IPÑ, PSOE, PP y Foro rechazan la moción presentada por IU para instar a derogar el delito de injurias a la Corona y reprobar al Rey LYDIA IS Viernes, 1 febrero 2019, 01:12

Noreña se posicionó ayer a favor de la monarquía. El Pleno debatió una moción presentada por Izquierda Unida para insta a derogar el delito de injurias a la Corona y para reafirmar el compromiso con los valores republicanos y la democracia en la que el protagonista fue el abanico con el escudo y los colores de la bandera de España que lució la portavoz del PP, Márian Velasco.

«La figura del Rey entra en contradicción con lo que nosotros pensamos», argumentó Cristina Sánchez, portavoz de IU, que explicó que la moción también recogía «rechazar y condenar el posicionamiento del Rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán, así como su justificación de la violencia por parte de los cuerpos policiales el 1 de octubre; instar al Gobierno y al Congreso de los Diputados a que se permita investigar en sede parlamentaria las acciones realizadas por Juan Carlos de Borbón desde el año 2014, y a convocar un referéndum de acuerdo a la Constitución para que los ciudadanos podamos decidir entre monarquía y república».

El primer turno de debate fue tranquilo. Abrió las intervenciones la edil socialista Verónica Noval, que apuntó que «para nosotros no es el momento, no se debe a una voluntad de regeneración democrática, si no a un ataque al Estado que reforzaría la campaña soberanista catalana». La portavoz popular, Márian Velasco, coincidió en que «no es el momento», recordó a la edil de IU que «la Constitución lleva cuarenta años» y remató con un «viva España y viva el Rey».

Por su parte, Toño Martínez, de Conceyu, mostró su apoyo a la moción y definió a su agrupación como «radicalmente democrática». El edil también defendió la igualdad ante la ley y que la gente vota a su jefe de Estado. «Nosotros no queremos ser vasallos», afirmó.

Fue en el segundo turno de preguntas, mientras Cristina Sánchez argumentaba que consideraba que sí es el momento de abrir debate sobre la monarquía, cuando la portavoz popular abrió el abanico, un gesto que Pablo Pérez, portavoz de Conceyu, calificó de «chulesco», lo que provocó el enfado de Velasco. «No soy ninguna chula y me estoy empezando a cansar de sus insultos», advirtió.

Finalmente, la moción fue rechazada con los votos en contra de IPÑ, PSOE, PP y Foro. Sí salió adelante la presentada por el grupo municipal socialista sobre el refuerzo y la puesta en valor de las medidas contempladas en el pacto de Estado en materia de violencia de género, en la que todos votaron a favor salvo la edil popular, que se abstuvo.

Renuncia de René Coviella

El Pleno también tomó razón de la dimisión por motivos laborales del edil de IU René Coviella, que no estuvo presente. Será sustituido por Javier López, número tres en la lista electoral.