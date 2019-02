«Abogo por un trabajo en equipo y por que exista unidad» Eduardo Martínez Llosa. / PABLO NOSTI «Siero es el sitio donde vivo, donde viví y donde estoy encantado y me siento más identificado; no tengo 'politico-dependencia'» Eduardo Martínez Candidato a presidir Foro Siero JOSÉ CEZÓN Sábado, 2 febrero 2019, 00:18

Eduardo Martínez Llosa (Villaviciosa, 1960) es el portavoz del grupo municipal de Foro y presidente del partido en Siero, cargo al que vuelve a optar en el congreso del día 16 de febrero.

-¿Por qué decidió presentarse?

-Varios compañeros entendimos que había que seguir un proyecto que comenzamos y con el que estamos comprometidos desde el primer momento. Nos correspondieron diferentes etapas y ahora queremos continuar mejorando nuestra aportación.

«Podremos en valor el trabajo realizado y el compromiso con nuestro partido y con Siero. Esa será nuestra mayor arma»

-Duplicar en avales a su rival, ¿lo considera una ventaja o lo único que importa es el día 16?

-Lo importante es el día de la votación, esto es como las encuestas. Y el que más votos tenga es el que gana el congreso, evidentemente.

-¿Se esperaba que alguien del grupo municipal presentara una candidatura alternativa?, ¿le pilló de sorpresa?

-No, sorpresa ninguna. Yo creo que nadie tiene por qué guardarse y si, en un momento dado, alguien tiene algún tipo de aspiración, pues es muy libre de hacer lo que crea conveniente.

-¿Cuáles son sus fortalezas frente a la otra candidatura?

-A mí me gustaría hablar de nuestro proyecto y no entrar en cuestiones polémicas o enfrentamientos. Abogo por un trabajo en equipo y por que exista unidad, porque es lo que da fuerza a los partidos políticos y como se obtienen buenos resultados. Pondremos en valor el trabajo realizado y el compromiso con nuestro partido y con Siero. Esa será nuestra mayor arma.

-¿Qué destacaría de su programa?

-Lo más importante es trabajar en equipo, no buscamos personalismos. Contamos con gente variada de todo el concejo en la candidatura, que se va a ampliar en el momento en que se consiga el objetivo, para que nos transmitan sus inquietudes.

-¿Siempre tuvo claro que deseaba seguir en Siero o aspiraba a integrar la candidatura regional?

-Siero es el sitio donde vivo, donde viví y donde estoy encantado; no tengo 'politico-dependencia'. Siero es donde me siento más identificado y le estoy muy agradecido a la gente, porque siempre me trató muy bien.

-Si sale elegido presidente, ¿cuáles serán sus primeras medidas?

-Convocar una reunión de la comisión directiva, ampliarla con personas con las que ya hablamos y trabajar en el programa electoral, del que ya dimos alguna pincelada en el programa político del partido. Ya tenemos avanzadas algunas cosas.

-Si el partido le diera autonomía, ¿apoyaría un pacto preelectoral con el PP?

-Son cuestiones que corresponden al partido y entiendo que no es el momento de entrar en esas tesituras. Nos presentamos dos veces como Foro, obtuvimos un buen resultado y creo que lo vamos a volver a repetir en estas próximas elecciones.

-¿Qué hará si pierde el congreso?

-Nada, seguir en lo mío. Ya digo que no tengo 'politico-dependencia' y, gracias a Dios, tengo un trabajo. Un congreso es para ganarlo o perderlo.