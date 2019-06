Absuelta la acusada de maltrata a un chihuahua en Collado

El Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo absolvió a una vecina de Siero que fue acusada de haber dejado inconsciente y en estado grave al perro, un chihuahua, de su vecino en la localidad de Collado, en Siero, en la tarde del 2 de noviembre de 2016. En el juicio, la acusada explicó que lo que ocurrió fue que su perro y el de una vecina, que acudió en calidad de testigo al juicio, muy superiores en tamaño, se abalanzaron sobre el chihuahua, de apenas un kilo y medio de peso. «No toqué a ningún perro durante la pelea», se defendió.

En el turno de declaraciones, el propietario del can agredido confirmó no encontrarse presente en el momento de la agresión: «Me llamaron para avisarme y cuando llegue a casa 'Stewie' se encontraba tirado encima de la cama sin moverse. Lo cogimos y lo llevamos al veterinario». Y añadió que «hasta la fecha, nunca se había peleado con nadie porque es un perro que pesa menos de dos kilos».

Durante la vista también intervino el veterinario que atendió al can en su clínica en El Berrón. «Me encontré con una fractura en el cráneo. Le estaban dando ataques y los dueños me dijeron que había estado convulsionando antes de llegar a la clínica» Por ello, y tras estudiar con detenimiento el caso de 'Stewie', aseguró: «Casi con toda seguridad, la fractura craneoencefálica fue producida por un objeto contundente o por una patada. No existía desgarro en su piel ni aplastamiento del cráneo, pero sí un impacto, por eso, descarté la posibilidad de que lo hubiesen mordido o aplastado los otros canes».

Tras la absolución de la acusada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo, la parte demandante presentó, a última hora, un recurso a la sentencia por lo que el caso queda derivado a la Audiencia Provincial que será la encargada de resolverlo en los próximos días.