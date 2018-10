Acepta 11 meses de cárcel tras robar a un cliente de un club tras quedarse dormido La condenada junto a su abogado, a la entrada de los juzgados. / P. L. La Fiscalía pedía para la procesada dos años de prisión pero le rebajó la pena tras haber devuelto al hombre el dinero sutraído, 1.800 euros CECILIA PÉREZ OVIEDO. Martes, 16 octubre 2018, 00:26

Se enfrentaba a dos años de prisión pero finalmente ha sido condenada a once meses de cárcel y no cumplirá la pena al carecer de antecedentes penales. Así se resolvió ayer el juicio contra la mujer acusada de apropiarse de 1.800 euros de un cliente del club Model's, en Siero, al que arrebató, junto a otras dos cómplices, que no pudieron ser localizadas, la tarjeta de crédito tras quedarse dormido en la habitación del club de alterne.

La rebaja de la pena se produjo tras llegar a un acuerdo de conformidad entre las partes y al aceptar la Fiscalía el atenuante «muy cualificado» del pago de responsabilidad civil, esto es, la procesada devolvió a su víctima todo el dinero sustraído, 1.800 euros.

El Ministerio Fiscal sostenía en su escrito de acusación que la noche del 13 de julio de 2016 el cliente accedió al club Model's y solicitó los servicios de una de las chicas. Tras realizar varios pagos con su tarjeta de crédito, ambos subieron a una de las habitaciones, pero la mujer ya se había percatado del número secreto de la tarjeta de crédito.

Más implicados

Según la Fiscalía del Principado de Asturias, aprovechando que su cliente se había quedado dormido le sustrajo la tarjeta para dársela a otra compañera, que se la proporcionó a su vez a la mujer que ayer fue condenada por el juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo.

Esta mujer reconoció durante la vista de conformidad que entre las 2.17 y 2.18 horas de la madrugada del día 14 de julio, realizó con la tarjeta de crédito sustraída dos cargos en el bar Coyote, a la entrada de Oviedo, de 400 euros cada uno. Luego se dirigió a un cajero en el barrio de La Tenderina y extrajo otros 1.000 euros no sin antes intentar sustraer otros 1.000, 800, 500 y 300 euros, que le fueron denegados.

Tras los intentos fallidos, la mujer regresó al club de alterne Model's para devolverla tarjeta a su propietario antes de que despertase y se diera cuenta de la sustracción.