Los dos acusados de robar al Atlético de Lugones se declaran inocentes Los dos acusados durante la vista oral, ayer en Oviedo. / MARIO ROJAS Uno de los procesados declara que venía de casa de un amigo cuando fue detenido, y el otro asegura que le arrestaron «sin comerlo ni beberlo» MARCOS GUTIÉRREZ Sábado, 9 febrero 2019, 00:33

La Fiscalía del Principado de Asturias solicitó ayer prisión para los dos acusados de entrar a robar y causar desperfectos en las instalaciones deportivas Santa Bárbara, en Lugones, el 4 de abril de 2016. Esa noche, supuestamente, se apoderaron de varios objetos, entre ellos un televisor, un maletín con taladro eléctrico, varios comestibles y 109 euros en metálico. Durante la vista oral, celebrada ayer en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo, el Ministerio Fiscal ratificó su petición de dos años y seis meses de prisión para el primero de los encausados y dos años y un mes para el segundo. En concepto de responsabilidad civil solicitó que los acusados indemnicen al Atlético Lugones, club que usa las instalaciones, con 5.233 euros. La defensa solicitó la libre absolución.

Los investigados fueron detenidos por la Policía cuando huían del campo de fútbol Díaz Vega, en el barrio ovetense de La Corredoria, pocas horas después de que se produjera la entrada a las instalaciones de Lugones. «No participé y la verdad es que no me acuerdo», dijo M. B., uno de los acusados. Declaró que en el momento del arresto «venía de casa de un colega que está a 500 metros del Díaz Vega». El segundo, J. F. C., afirmó que le detuvieron «sin comerlo ni beberlo, porque no tenía el DNI encima». Un agente nterceptó a ambos tras ver a tres intrusos «saltar la verja de dentro a fuera». A uno de ellos se le intervino un mando a distancia perteneciente a la TV sustraída en las instalaciones Santa Bárbara. El fiscal destacó la «improbabilidad» de que ese mando pudiera aparecer en ese lugar.