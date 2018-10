Seria advertencia de Conceyu al gobierno

Conceyu Abiertu advirtió ayer al equipo de gobierno de IPÑ de que si no se desbloquea la aplicación del Reglamento de Participación Ciudadana -que el Pleno aprobó definitivamente en septiembre de 2017-, no iniciarán las negociaciones de un nuevo presupuesto, donde su voto puede resultar determinante. Reclama que empiecen a funcionar tanto el Consejo de Participación Ciudadana, para dar voz a las asociaciones, como el Consejo de la Infancia y la Adolescencia. «La paciencia tiene un límite y la situación es insostenible, no estamos dispuestos a que se nos tome el pelo y se aprovechen de nuestra buena voluntad», afirma.