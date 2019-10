«En nuestra agenda hay tres fechas en letras de oro, tres carreras solidarias» Jorge Fernández en la Plaza Mayor de La Fresneda. / IMANOL RIMADA La próxima cita tendrá lugar el próximo 3 de noviembre y el objetivo será recaudar fondos contra el cáncer de mama Jorge Fernández Director comercial de La Fresneda Sport & Nature M. RIVERO LA FRESNEDA. Martes, 8 octubre 2019, 00:25

La Fresneda Sport&Nature ha llegado pisando fuerte a la urbanización. Jorge Fernández, director comercial de la marca, es un espíritu inquieto que no ha podido esperar a presentar su próxima idea solidaria. Está decidido a hacer de La Fresneda un referente del deporte, la solidaridad y sobre todo el disfrute.

-Después del éxito alcanzado con la I Carrera de La Fresneda en colaboración con la Asociación Galbán, ¿un nuevo proyecto?

-Estamos con fuerza, con ganas de hacer cosas y queremos volcarnos con un mundo que nos encanta, el mundo de los 'runners', donde sus valores, su educación, casi una forma de vida, nos han conquistado. Las sensaciones después de la organización y celebración de la primera carrera no han podido ser mejores, por ello en nuestra agenda hay tres fechas marcadas en letras de oro: las fechas de las tres carreras que se celebrarán anualmente. El 3 de noviembre tendrá lugar la I Seat Trail, un recorrido creado e ideado por un corredor de La Fresneda, una persona a quien le encanta este mundo y muy capacitado para saber que enganchará a todos los participantes.

-¿Qué destacaría de la carrera con la que debutaron?

-Podría contar mil anécdotas, de superación personal, de personas a las que el atletismo, el salir a correr todos los días, les da fuerza y vida; hasta la multitud de felicitaciones, de muestras de apoyo recibidas, la fortaleza de muchos corredores que sin duda dan calidad a este tipo de pruebas... basta decir que después de muchos años organizando eventos, ha sido la primera vez, cuando vi La Fresneda con ese ambiente, que me he emocionado, me parecía increíble.

-¿La Seat Trail también será una carrera solidaria?

-Sí, las tres carreras anuales que organizaremos serán solidarias. La primera fue con la Asociación Galbán, ahora será contra cáncer de mama y en Navidad, con los 5k, colaboraremos con Cáritas.

-¿Qué mensaje enviaría a los corredores?

-Que no dejen de participar en esta carrera, que se celebrará en un paraje precioso, que sin duda no la olvidarán.

-¿La prueba es cronometrada?

-Sí, lo será.

-¿Cuál es el plazo de inscripción?

El plazo de inscripción ya está abierto y lo estará hasta el día 25 de octubre. Todas las personas que quieran participar deben registrarse señalando su nombre y apellidos, edad, municipio al que pertenecen, además de la talla para la camiseta.

-¿Y los que quieran colaborar sin correr?

-Siempre, en nuestras carreras hay lugar para todas las personas que deseen participar , hablamos de que todas tienen carácter solidario y a mí personalmente me encanta que participen las familias, de ahí el llamado 'paseo de las familias', que en la carrera anterior le dio un color especial al evento, fue una pasada.