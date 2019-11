«Una cosecha catastrófica de fabes» Diego Dávila y Celia Vallina, agricultores de Argüelles, recogen los primeros productos de su cosecha . / FOTOS: PABLO NOSTI «No maduraron como tenían que madurar y muchas se nos pudrieron por la humedad» y las lluvias registradas, indica Diego Dávila JUAN VEGA ARGÜELLES (SIERO). Jueves, 21 noviembre 2019, 02:44

Los peores pronósticos de los agricultores de fabes de Argüelles, en Siero, se han hecho realidad. El frío invernal y los constantes diluvios han ocasionado importantes daños a los pocos trabajadores del sector primario sierense que, tras haber comenzado a recoger la siembra, hablan de cifras «catastróficas», muy alejadas a las de cosechas anteriores.

Diego Dávila, uno de los principales productores de la zona, corroboró que las circunstancias adversas del clima fueron las principales culpables. Su problema, además, es una suma de factores en la que, por desgracia, el orden sí altera el producto: «Lleva lloviendo a cántaros un mes y claro les fabes no han podido madurar como debieran y la humedad de la lluvia hizo que se nos pudriesen muchas». «Les caxines venían de tres en tres en lugar de seis en seis», destacó el agricultor tras comprobar las primeras muestras.

La Sociedad Civil San Martín, que engloba a seis productores de la marca Vegargüelles, vende las variedades de asturiana, roxa y verdina y siembra, normalmente, casi 15 hectáreas de terreno. Este año también les ha coincidido mal tiempo a la hora de plantar les fabes en el mes de mayo, por lo que han tenido que resembrar algunas de sus parcelas. «Si vamos sumando los pequeños detalles al final obtenemos el producto de hoy», comentó Dávila. Para los integrantes de la sociedad un «buen año» consiste en sacar, al menos, 1.500 kilos por hectárea.

Otro de los agricultores, Santiago Galán también se mostró muy pesimista con las cifras de esta cosecha: «Hay que tener en cuenta que si un año, en el que la producción se considere normal, recogemos quince toneladas en total, esta cosecha nos damos con un canto en los dientes si sacamos más de cinco». Además, comentó que aunque no tuvo la «desgracia» de que se le inundasen sus plantaciones, confirmó que sí se quedaron completamente encharcadas lo que dificulta y retrasa el trabajo de los tractores: «Podemos garantizar que entren en las fincas, pero tras cargar el peso de la recolecta es muy difícil que salgan por la cantidad de barro que hay».

Todas sus variedades están consideradas en el Principado como un producto gourmet que, a la hora de competir, no encuentra mucha oposición por el reducido tamaño del mercado: «Muchos restaurantes están optando por comprar fabes de fuera que son mucho más baratas y eso nos perjudica». No obstante, para contrarrestar el peso de la oferta y la demanda, la sociedad ha logrado apoyarse en la alta demanda de la variedad de verdina. «Está creciendo mucho y hemos logrado ir aumentando poco a poco su producción», aseguraron. Otra de sus estrategias consiste en exportar la marca Vegargüelles más allá de los límites del Principado de Asturias y de España: «Aunque por el momento no recibamos muchos pedidos de fuera se han interesado por el producto sierese países como Italia, Francia u Holanda», concluyeron.