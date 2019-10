Los agricultores de Argüelles prevén recoger un 20% menos de fabes Diego Dávila en uno de los secaderos de la Sociedad Civil San Martín. / PABLO NOSTI «Si los restaurantes que venden fabada asturiana diesen fabes de aquí de verdad habría más productores», asegura Santiago Galán JUAN VEGA ARGÜELLES (SIERO). Lunes, 14 octubre 2019, 00:40

Los agricultores de fabes de Argüelles, en Siero, temen que su cosecha pueda reducirse entre un 20 y un 30% este año. La Sociedad Civil San Martín siembra casi 15 hectáreas de terreno y asegura que, este año, han tenido que resembrar algunas parcelas debido a las malas condiciones climáticas, lo que ha ocasionado un «importante» retraso en la recolecta. Diego Dávila, uno de los principales productores de la zona, comenta que encontraron problemas a la hora del nacimiento de les fabes: «Les casines venían de tres en tres en lugar de seis en seis». «Esperamos que en el tiempo que nos queda para recogerlas el clima nos respete y no tengamos ni mucha agua, ni mucho frio», confía. Por el momento, solo han podido recoger una pequeña parte de la cosecha que comenzaron a plantar a finales de mayo. La sociedad vende las variedades de asturiana, roxa y verdina. Para ellos un «buen año» consiste en sacar, al menos, 1.500 kilos por hectárea: «En alguna ocasión, hemos logrado cosechar casi 2.000 kilos, pero este año tiene peor pinta».

La demanda de verdina está creciendo mucho y la sociedad ha tenido que ir aumentando, progresivamente, su producción. Todas sus variedades están consideradas como un producto gourmet que, a la hora de competir, no encuentra mucha oposición por el reducido tamaño del mercado. Sin embargo, otro de los agricultores de Argüelles, Santiago Galán, aprovecha para recordar que muchos de los restaurantes están optando por comprar fabes de fuera de Asturias a un coste «mucho menor» y eso les afecta: «Si todos los restaurantes que ponen en su carta fabada asturiana, dieran fabes de aquí seríamos muchos más los productores». También hace especial hincapié en que la gente conozca el «duro» trabajo al que están sometidos durante estos meses: «Se desconoce el trabajo manual diario que conlleva dedicarse a este negocio, son muchas horas de trabajo seguidas». No obstante, al estar agrupados como sociedad tienen la posibilidad de envasar su propio producto, lo que les permite eliminar intermediarios y sacar más beneficios, lo que garantiza la sostenibilidad del negocio.

Una de sus medidas para combatir en el mercado es exportar la marca Vegargüelles fuera del Principado. Desde hace poco tiempo, han comenzado a exportar la faba sierense a lugares como Italia, Francia, Holanda o, incluso, a países de América Central. Diego Dávila explica que la producción que destinan a las exportaciones internacionales es «baja», pero que es muy reconfortante que personas viven lejos puedan «disfrutar» de un producto como si se encontrasen en Asturias.

Futuro

De cara al futuro, la Sociedad Civil San Martín de Argüelles estudia cómo adaptarse al mercado y no descartan realizar «grandes cambios: el problema, a medio plazo, lo encontramos en que no sabemos quién va a cocinar les fabes. A día de hoy, la gente busca que ya se las den cocinadas y acuden a restaurantes porque no tienen tiempo o prefieren invertirlo en otra cosa que no sea cocinarlas».