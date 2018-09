El alcalde dice que Manuel Villa «tuvo ocasión de resolver muchos problemas» El mantenimiento de la zona rural fue un tema recurrente en el Pleno, que aprobó una moción de Somos a favor de la renta básica universal J. C. D. POLA DE SIERO. Viernes, 7 septiembre 2018, 00:11

El alcalde de Siero, Ángel García, respondió ayer en el Pleno a las críticas vertidas por el exregidor socialista Manuel Villa a la falta de mantenimiento de los viales de la zona rural. Fue al tratar una modificación de crédito de 54.000 euros para mejoras en caminos, y tras manifestar el concejal de Ciudadanos, Sergio García, que el gobierno había «fracasado» en la zona rural, algo que suscribía hasta un exalcalde del PSOE. García respondió que Villa «tuvo ocasión de resolver muchos problemas, como el saneamiento de su parroquia, al que tenemos que hacer frente nosotros ahora». Y añadió: «En fin, igual tenía que haber estado otros veinte años más».

La falta de conservación de los caminos de la zona rural fue un tema recurrente a lo largo del Pleno, y tanto Somos Siero como el PP reclamaron un plan de choque y una partida en el próximo presupuesto. El portavoz de Foro, Eduardo Martínez, comentó que se había dotado una partida importante en el anterior presupuesto, pero que había resultado insuficiente.

El alcalde aseguró que había enviado «más de treinta correos» al técnico responsable y que se habían incoado «tres expedientes sancionadores» a la empresa encargada de esas tareas de mantenimiento. «Entendemos que no están cumpliendo y que no hacen lo que deben», dijo. No obstante, anunció una partida en el próximo presupuesto, «que esperemos que cuente con el apoyo de los demás grupos».

El IES de La Fresneda y Bobes

Por otro lado, el Pleno aprobó por mayoría una moción de Somos para establecer una renta básica universal, tras un intenso debate sobre los posibles beneficios e inconvenientes de esa iniciativa. Lo apoyaron Somos e IU, el PP votó en contra y el resto de grupos se abstuvo.

Y en el capítulo de ruegos y preguntas, la portavoz del PP, Beatriz Polledo, solicitó información actualizada sobre la licitación del Instituto de La Fresneda, que en el diario electrónico de la Unión Europea se preveía para el pasado 23 de agosto. La edil preguntó que, al no haberse publicado en la fecha anunciada, «qué consecuencias puede suponer sobre la financiación europea del proyecto, que asciende al 80% del presupuesto y, por tanto, es esencial para su construcción». Y también se interesó por la repercusión de ese retraso en el cumplimiento de los plazos previstos para la entrada en funcionamiento del centro educativo.

Polledo preguntó también por el proceso de adjudicación de las obras de urbanización del polígono industrial de Bobes y si la empresa pública adjudicataria Sedes « cumple los requisitos técnicos y de solvencia financiera exigibles que garanticen su adecuada ejecución». El regidor respondió que ambas actuaciones eran competencia del Principado y le instó a recabar esos datos a través de su grupo parlamentario.