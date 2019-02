El alcalde de Gradoinsta a denunciar los daños causados por el lobo

El alcalde de Grado, José Luis Trabanco, instó ayer a los ganaderos a denunciar los daños ocasionados por los lobos en sus fincas. Lo hizo después de reunirse a primera hora de la mañana con el viceconsejero de Medio Ambiente, Benigno Fernández Fano, y la directora general de Calidad Ambiental, Paz Orviz, y donde le informaron que los daños ocasionados por estos animales apenas se han incrementado durante el pasado año.

«Si los perjudicados no ponen en conocimiento de la administración lo ocurrido, el Principado no tomará medidas», señaló ayer tras el encuentro que tuvo lugar en la Consejería de Infraestructuras. Asimismo, afirmó que el Ayuntamiento tiene constancia de que ha habido «más» ataques durante el año pasado respecto a 2017, pero estos datos no aparecen recogidos en los listados oficiales. «Si no se informa de lo que ocurre, el Principado dice que no existe una alarma social ni tampoco pone en marcha el plan del lobo», aseveró.

Este no fue el único punto que se trató en la reunión. Según indicaron fuentes de la cartera liderada por el socialista Fernando Lastra también debatieron la red de saneamiento en Somines y Nalió. A este respecto Trabanco afirmó que este tema está «muy» abandonado en toda la zona rural y urge un plan para mejorar las condiciones higiénicas en los pueblos.