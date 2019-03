El alcalde se ofrece a estudiar otro horario de reparto en las calles videovigiladas de la Pola El jefe de la Policía Local asegura que no se está denunciando a ningún vehículo distribuidor, aunque no tenga tarjeta, si circula de 8 a 11 horas JOSÉ CEZÓN POLA DE SIERO. Jueves, 7 marzo 2019, 00:09

El alcalde de Siero, Ángel García, mostró ayer su disposición a estudiar otro horario de carga y descarga en las cuatro calles polesas con el acceso restringido y vigiladas por cámaras. La actual ordenanza municipal de tráfico solo permite realizar esos servicios de reparto de 8 a 11 de la mañana, un horario que no es operativo para las empresas del sector, debido a que la mayoría de los negocios de esas calles son de hostelería y casi ninguno de ellos está abierto a esas horas. Una posible solución sería trasladar el horario de carga y descarga a las tardes.

El jefe de la Policía Local de Siero, José Enrique Fernández, aseguró también que no se está denunciando a ningún vehículo de reparto, independientemente de que disponga o no de la tarjeta para circular por esas calles, pero siempre que lo haga durante esas tres horas establecidas. En caso contrario, sí serán sancionados.

Respecto a las quejas de algunos distribuidores de que habían solicitado hace meses las tarjetas, y pagado las tasas correspondientes, sin obtener aún una contestación, el alcalde y el jefe de la Policía Local lo achacaron a «un posible error», al igual que las denuncias que les puedan llegar a residentes o vehículos autorizados, que se subsanarán «en el acto» con solo pasar a aclararlo por las dependencias de la Policía Local. No obstante, subrayaron que esos errores son testimoniales teniendo en cuenta que, en la actualidad, hay 423 vehículos con permiso para circular por esa zona, de los que 313 pertenecen a residentes y el resto a diferentes servicios públicos.

El regidor volvió a reiterar ayer que la ordenanza no tiene «ningún afán recaudatorio, sino que el único objetivo es que la gente respete el casco antiguo». Y como se estaba haciendo caso omiso de la señalización vertical y horizontal, que prohibe circular por esa zona, se vieron obligados a instalar esas cámaras de videovigilancia. Y como prueba de ese deseo municipal de no sancionar a los vecinos, el alcalde comentó que la Policía Local está llamando estos días por teléfono a los conductores denunciados para advertirles de que no circulen por esas calles de San Antonio, Santa Ana, Pelayo y El Acebo. Y las denuncias se están llevando a los domicilios por medio de los notificadores municipales «para que les lleguen más rápido». El jefe de la Policía elogió su labor y la del departamento de Obras, encargado de la tramitación.

Las denuncias, en aumento

Pero la realidad pone de manifiesto que, lejos de remitir, las denuncias siguen aumentando y los últimos datos oficiales superan a los aportados la semana anterior. Entre el jueves 28 de febrero y el domingo 3 de marzo, se contabilizaron 409 nuevas denuncias, lo que arroja una media de 102 diarias, siete más que en la semana anterior. La cifra global asciende a 887 denuncias en nueve días. Cada sanción conlleva una multa de ochenta euros, aunque tiene una bonificación del 50% si se paga en los primeros quince días desde la notificación. De hecho, ya hay muchos vecinos que están pagando, según apuntaron.