El alcalde de Siero lamenta que los dueños de Asturcopper «no nos dieron tiempo de pelear» Ángel García asegura que el grupo cordobés Cunext nunca contactó con el Ayuntamiento para tratar de evitar el cierre, que afecta a 21 empleados MARCOS GUTIÉRREZ LUGONES. Martes, 18 diciembre 2018, 00:16

El cierre de la planta de Lugones de Asturcopper, propiedad del grupo cordobés Cunext, no solo es percibido por vecinos y comerciantes como una tragedia para su veintena de empleados. También se percibe como el final del glorioso pasado industrial de la localidad. Un tiempo que, probablemente, no volverá. El alcalde de Siero, Ángel García, destacó ayer que «de confirmarse que no haya ninguna alternativa» el fin de la empresa «es una muy mala noticia y un ejemplo más que en esta región, políticos y sindicatos hemos de cambiar el chip y centrarnos en alcanzar acuerdos». Lamentó, asimismo, que desde la propiedad de la firma no se pusieran con contacto con el Ayuntamiento para tratar de buscar alternativas al cierre. «No nos dieron tiempo de pelear», resaltó. Deseó, no obstante, que aún exista la opción de que «el propietario actual pueda recuperar la propiedad de instalaciones y destinarla a otra actividad» más rentable.

José Antonio Coppen, cronista oficial de la localidad, calificó el cierre de «muy lamentable», principalmente «por los trabajadores», pero también por la historia que deja atrás. «La fábrica de metales llegó a tener 1.500 empleados y ahora desaparece. Fue la segunda industria que fundó José Tartiere Lenegre, tras la Unión Española de Explosivos que estaba en La Cebera», recordó. Indicó que, hasta el pasado jueves, la firma «aunque fuera con pocos trabajadores, al menos tenía vida».

Rosa Vázquez, secretaria de la Asociación de Servicios y Comercio de Lugones (Asecol) explicó, a título personal, que cuando leyó la noticia en EL COMERCIO sintió «muchísima pena por lo que significo para Lugones y para mi familia, ya que mi padre trabajo siempre ahí». «Desde pequeña me llevaba todos los años y son imágenes imborrables de aquellas tremendas grúas cogiendo enormes cilindros de cobre», señaló. Eduardo Ferreira, peluquero y esteticista de la localidad apuntó ayer que «lo de esta empresa de alguna manera estaba visto, pero no deja de dar pena y tristeza».

«Una gran pérdida»

El edil popular y vecino de la localidad, Cristóbal Lapuerta, consideró que «una vez más» se materializa un cierre que ejemplifica «el progresivo desmantelamiento del sector industrial que en su día hizo boyante a Asturias». «No se trata de los 21 trabajadores que ahora se pierden, ni siquiera de los 50 puestos de trabajo previstos tras la compra de Cunext que nunca se materializaron, sino de los 1500 puestos de trabajo que según el cronista Coppen, llegó a tener en sus mejores tiempos la fábrica de metales». El portavoz municipal de Ciudadanos y vecino de Lugones, Sergio García, consideró que el final de Asturcopper «es un síntoma más de la pérdida de empresas en todo el Principado», con los consiguientes perjuicios «para los trabajadores y las localidades que se ven afectadas». García resaltó que el sentimiento que impera al pensar en la situación de la plantilla es el de «tristeza».

Desde Lugones en Pie apuntaron que la empresa «era lo único que nos quedaba de nuestro gran tejido industrial. Varias generaciones trabajaron en ella y es una gran pérdida».