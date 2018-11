Los alcaldes de Siero y Nava elogian el «compromiso» inversor del Principado Los terrenos donde se construirán las viviendas de Pumarabule. / PABLO NOSTI El regidor socialista de Llanera, Gerardo Sanz, muestra su discrepancia por los retrasos en dos obras y la posible omisión de la Variante de Cayés JOSÉ CEZÓN SIERO. Jueves, 29 noviembre 2018, 00:40

El documento de inversiones del presupuesto autonómico para 2019 ha sido acogido con gran satisfacción por los alcaldes de la zona centro, en especial, los regidores socialistas de Siero y Nava, mientras que su compañero de partido de Llanera, Gerardo Sanz, no ocultaba ayer su disconformidad por algunos retrasos y omisiones.

El alcalde de Siero, Ángel García, comentó que las partidas de transferencias y subvenciones «se mantienen en la línea de otros años» y destacaba «el compromiso» del Principado en el capítulo de inversiones, con más de diez millones de euros para el concejo. «Representa más del 8% del total de inversiones, cuando en población somos poco más del 5%», afirmó.

García ensalzó las partidas del instituto de La Fresneda, las viviendas de Pumarabule, la residencia del ERA de Lugones y el saneamiento de la zona oriental del concejo. «Se atienden las demandas más importantes, que estaban comprometidas desde hace tiempo», dijo. También valoró la inclusión de la partida de 530.000 euros para la segunda fase del saneamiento de Tiñana, «que es fruto de una negociación con el Principado y de nuestro esfuerzo inversor». Como había reservada una partida en el presupuesto municipal de 2019 para esa actuación, el alcalde anunció que se destinará ese dinero a la tercera fase del saneamiento. Y agradeció que haya habido un acuerdo político: «Me alegra enormemente».

Ángel García Alcalde de Siero«Recibimos más del 8% de las inversiones, cuando en población somos poco más de 5%» Gerardo Sanz Alcalde de Llanera«Algunas partidas no hacía falta que estuvieran si hubieran hecho los deberes en 2018» Juan Cañal Alcalde de Nava«Valoro positivamente no solo el proyecto de presupuesto para 2019, sino los últimos tres años»

El alcalde de Nava, Juan Cañal, no solo valora «positivamente» el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2019, sino el conjunto de los tres últimos años, donde destacó «el compromiso del Gobierno regional en cuanto a las inversiones que destinó a este municipio, que fueron abundantes».

Y desglosó los casi dos millones de previstos para Nava, que permitirá abordar la obra pendiente del CRA de La Coroña, la automatizacion de un depósito de agua, una serie de tratamientos selvícolas en varias zonas y la prolongación del colector de Bimenes, a su paso por Nava, por importe de 1,4 millones, «con lo que mejoraremos una parte importante del saneamiento del concejo».

El portavoz del gobierno de Noreña, Pelayo Suárez, reconoció que contaban con la partida para reparar el colegio público y agradeció las otras para el saneamiento del instituto y de otras calles, que están pendientes de confirmar, aunque esperan que se trate de Flórez Estrada y Fray Ramón.

«Estoy muy contento de que haya presupuesto, porque es bueno para todos que haya inversiones», afirmó el alcalde de Sariego, Saúl Bastián. Y el alcalde de Bimenes, Aitor García, dijo que, aunque no figuren grandes proyectos en el documento, sí reciben durante el año ayudas de partidas genéricas. «Tenemos buena comunicación y relación con la administración autonómica y en los próximos meses fraguaremos varias actuaciones de interés general», dijo.

El menos satisfecho era el regidor de Llanera, Gerardo Sanz. «Algunas partidas no hacía falta que estuvieran en el presupuesto si hubieran hecho los deberes en 2018», afirmó, en alusión a la reparación del polideportivo del colegio de Lugo y la rehabilitación de la iglesia de Arlós, «que ya tendría que estar terminada». Y le sorprende «no ver nada sobre la Variante de Cayés, aunque no sé si irá en otra partida, no lo pude confirmar», dijo. «Caro y escaso», fue su resumen.