Los alumnos del colegio École dan el 'do de pecho' Uno de los asistentes graba con su móvil la actuación. / FOTOS: PABLO NOSTI Más de doscientos asistentes disfrutan del Día de la Música en el centro con distintas actuaciones JUAN VEGA LLANERA. Sábado, 25 mayo 2019, 00:15

El colegio École celebró ayer el Día de la Música, una de las citas estrella organizada desde hace más de una década y de las de mayor éxito de público. El aforo para ver las actuaciones de los más de un centenar de niños se quedó pequeño media hora antes del recital. Los familiares y amigos más rezagados se apostaron, de pie, en la parte trasera de la sala.

Los pequeños Eduardo y Mónica ejercieron de maestros de ceremonia, dando paso a las múltiples actuaciones. Los encargados de romper el hielo fueron los más pequeños del aula de violonchelo, un instrumento que debutó por primera vez en el escenario del colegio. Interpretaron 'Cello Rock'. Tras ellos llegó el turno de los violinistas. Alumnos de entre 3 y 17 años interpretaron obras clásicas como 'Luz de Luna', 'El Camaleón' de Stradivari o el 'Canon en re mayor' de Pachelbel.

De la cuerda acústica se pasó a la metálica y a los amplificadores. En esta parte de la actuación, dedicada a la música de los años 60 y 70, actuaron dos grupos de las clases de guitarra de colegio, que mostraron a los asistentes un 'juego de luces'. La banda de los más jóvenes, The Leatles, soprendió con 'Ain' t no Sunshine' de Bill Withers, un blues que habla de la escasez de luz durante el invierno. Por el contrario, los más mayores, The Biggers, tocaron 'Here Comes the Sun' de los Beatles, que trata sobre la llegada de la luz tras el largo invierno.

Una vez rebasado el ecuador de las actuaciones, los alumnos del coro del colegio entonaron 'Oye' y 'Kusimama' de Jim Papoulis, y 'Bonse', una canción tradicional de Zambia.

La banda interpretó la marcha tradicional de 'Penguins on Parade' y el legendario tema de 'We are the Champions' de Queen. Como colofón final a la cita, coristas y músicos se unieron para representar un popurrí del Dúo Dinámico y Nino Bravo y cerrar el Día de la Música con el himno del colegio.