«Hay un ambiente en el Ayuntamiento de tristeza y miedo que no me gusta»

Natural de Tuñón y residente desde hace 45 años en Lugones, Jesusa Suárez (66) retoma -tras dos décadas fuera del Ayuntamiento- la vida consistorial. Este será el tercer mandato en el que participa.

-Cuénteme cómo empezó su andadura política desde que llegara en el año 91.

-Empecé con Conceyu de Lugones reivindicando la segregación de Lugones, de Siero pero, en el fondo, lo que quería era que se fijaran en nosotros porque no teníamos nada, apenas un polideportivo y una casa de cultura... y Lugones sí que dejaba pasta en la Pola. Y mucha. De aquella había muchísima industria. Pero yo sabía que no había base económica ni legal para segregarse. Entonces llegó Manuel Villa e hizo la Casa de Cultura actual, y hay que decir que el PP la inauguró, pero la hizo el PSOE; a cada uno lo suyo. Yo que tengo unas ideas muy claras vi entonces cosas que no me gustaron y pasé para el grupo mixto (1995); fui la primera mujer que formó ese grupo en el Ayuntamiento. Las burradas que se dijeron de mí por parte de Conceyu fueron tremendas. Me llamaron de todo menos guapa y me comí muchos marrones sin decir ni media, pero no me avergüenzo de esa etapa.

-Y llegó la siguiente...

-En aquellas elecciones (1995) el PP sacó diez concejales y la mayoría eran once. Yo negocié con José Aurelio mi apoyo a los Presupuestos pero pedí a cambio obras para Lugones. Me hace gracia cuando dicen que Cepi es el que más trabajó por Lugones. Pues te voy a decir, en esos cuatro años, el PP hizo todo el bulevar desde Los Peñones hasta la Avenida Gijón, la pasarela de El Carbayu por encima de la estación, la acera de Lugones hasta Viella, el polideportivo, el parque, el nuevo bulevar hasta la actual Casa de la Cultura, la bolera... a cada uno lo suyo y quien más trabajó por Lugones fue el PP. Si de mí hubiera dependido este año yo habría sacado en campaña la lista de lo que hizo el PP, porque la gente es frágil de memoria y es nuestro deber recordárselo. Yo es que fui la número cuatro por ir, porque yo no pensé que fuera a pasar esto y mucho menos a costa de Bode, así que ahora me toca ponerme al día.

-¿Cómo se tomó la noticia del fallecimiento de Bode?

-A contrapelo. Entrar de esa forma me dolió muchísimo... Estuve a punto de renunciar, pero luego hablé con la viuda y ella me animó, me dijo que le habría hecho ilusión. Él ya me comentado que era una lástima que no hubiera entrado porque le habría encantado trabajar conmigo y decidí hacerlo en su memoria. Cuando tomé posesión dije «yo soy nueva... bueno, nueva en este mandato» (Ríe)

-Han pasado veinte años desde el último, ¿qué ha encontrado cambiado?

-Hay un ambiente en el Ayuntamiento que no me gusta. Noto tristeza, miedo... no sé definirlo. Antes teníamos unas peloteras tremendas en los Plenos, pero ahora es distinto, hay un ambiente muy raro que no se parece a cuando yo estaba.

-¿Cree que puede tener que ver la actual polémica sindical en la que se encuentra sumido el Ayuntamiento?

-Yo creo que sí. Influye. Porque imagino que, visto lo visto, los trabajadores pensarán 'cuidado, que el que se pase un pelo igual tiene represalias'. Yo se lo dije a Cepi en Pleno y lo repito: esta actitud no es buena ni para él ni para los sindicatos. Lo normal es que te sientes y lo hables, yo creo que la prensa está para otras cosas, no para airear todo esto.

-¿Va a hacer algo al respecto?

-Que yo no puedo cambiar ese ambiente que hay está claro, pero que voy hacer preguntas y pedir explicaciones también. En buen jardín me he metido con lo bien que yo vivía... (Ríe) Pero soy del PP y doy la cara por ello. Tengo muchas dudas de cosas que se hicieron y quiero ver para poder criticar, pero tengo claro y perfilado lo que voy a hacer.

-Parece que le gusta la política, ¿es así?

-A mí lo que me gusta es ayudar a la gente y ésa es la razón por la que hago esto. Pero cuando veo ese oscurantismo me sienta muy mal porque parece que la gente está solo para pagar impuestos. Traslado una pregunta de un vecino y no obtengo respuesta, yo la política la entiendo de otra manera.

-¿Aguantará otro mandato?

-No, hombre, hay que dar paso a la juventud, que tiene que implicarse más. Vienen con ideas nuevas.