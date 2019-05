Anulan la multa de 800 euros al alcalde de Siero por presentar un plan inversor Ángel Antonio García, Alcalde de Siero / EC La Junta Provincial mantiene que «no fue organizado ni financiado» por el consistorio, por lo que no puede ser objeto de prohibición EFE Martes, 28 mayo 2019, 14:47

La Junta Electoral Provincial de Asturias ha dejado sin efecto la sanción de 800 euros que impuso la Junta Electoral de Zona al alcalde de Siero y candidato a la reelección por el PSOE, Ángel Antonio García, por la presentación de un plan inversor.

En concreto, Izquierda Unida había denunciado la presentación del plan de desarrollo e inversiones en el concejo para el periodo 2019-2023 que se hizo el 2 de mayo en un acto que contó con la participación de la Confederación Asturiana de la Construcción y de la Federación Asturiana de Empresarios.

La resolución inicial de la Junta Electoral de Siero, contra la que cabía recurso ante la Provincial, señalaba que dicho evento fue la presentación de un proyecto con publicidad institucional «haciendo uso del gabinete de prensa del Ayuntamiento» y que se utilizaba «como parte de la campaña del candidato del PSOE y de su partido».

No obstante, la Junta Provincial mantiene que «el evento en cuestión no fue organizado ni financiado directa ni indirectamente por dicho Consistorio» y que, por lo tanto, no podía ser objeto de prohibición.

Tampoco considera que pudiese considerarse un acto de inauguración puesto que no se concretó en la denuncia ni el contenido del acto ni la intervención específica que en el mismo tuvo el alcalde, por lo que deja sin efecto la sanción de 800 euros.