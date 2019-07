Arranca Evades, la escuela de verano que une «aprendizaje y diversión» La mesa presidencial de la inauguración de la Escuela de Verano, Evades, en el Auditorio. / PABLO NOSTI La iniciativa recibe elogios por «la profesionalidad y la pasión» de sus impulsores o por «la innovación de formatos» JOSÉ CEZÓN POLA DE SIERO. Miércoles, 3 julio 2019, 00:20

«Compartir conocimiento, experiencias de aprendizaje y diversión». Así resumió ayer Carmen Riesgo la filosofía de la Escuela de Verano de Administración y Dirección de Empresas, Evades, que inauguró ayer su vigesimosegunda edición en el Auditorio poleso. Su directora animó a los presentes a «llenar el verano de color y sabor» con unos itinerarios formativos que emulan esta vez a los diferentes gustos de los helados.

El director general de la Federación Asturiana de Empresarios, Alberto González -uno de los fijos en los estrenos de la escuela- calificó Evades de «aventura exitosa» y atribuyó su longevidad a dos factores: «La profesionalidad de las personas y la pasión». Vanessa Álvarez, directora de Caja Rural en la Pola, calificó la escuela como «un referente en el ámbito del marketing y los negocios» y aseguró que la colaboración de la entidad «es más que un mero patrocinio». Y Montse Fernández, de Gijón Impulsa, destacó la importancia de estas iniciativas para innovar. Y mencionó el eslogan 'Sin empresas no hay paraíso', y añadió: «pero detrás hay personas».

La alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, agradeció a Evades que haya confiado en su concejo para que sea una de las sedes y elogió «el carácter innovador de los formatos» de la escuela. Y la concejala de Cultura de Siero, Aurora Cienfuegos, abogó por ayudar a los jóvenes a «recuperar la confianza en sí mismos y en su futuro académico, social y laboral».

Seguidamente, hubo una jornada abierta de 'Juventud y desarrollo profesional en Asturias' con cuatro ponentes. La directora del Instituto Asturiano de la Juventud, Almudena Cueto, habló de la situación demográfica y el envejecimiento de la población. Y subrayó que cuando se hace un plan de negocio «no sólo hay que mirar dónde quiero emprender, sino qué pasa donde quiero emprender». El presidente del Conseyu de la Mocedá, Álvaro Granda, defendió «un trabajo coordinado» entre instituciones públicas, privadas y movimientos sociales para lograr la inserción de los jóvenes desde el ámbito educativo al laboral y frenar el éxodo de gente muy cualificada. Alba de Miguel relató la experiencia de Abierto Hasta el Amanecer como un programa de empleo basado en el ocio alternativo y el tiempo libre y gestionado de forma autónoma «por jóvenes y para jóvenes». Y Javier Labrada habló de su empresa Seertems de robótica y vehículos no tripulados para seguimiento industrial. «Cada día es una aventura y no es posible si no tienes gana y actitud», afirmó. Tras las ponencias intervinieron unos agitadores de redes sociales, periodistas y un grupo de 'think tank'.

Evades ofertará este año siete itinerarios formativos de herramientas TIC de gestión y productividad, marketing, redes sociales y profesionales, comunicación y desarrollo competencial. Y, como novedad, habrá dos relacionados con el sector industrial de equipos de manutención (norma UNE) y experto en operario de industria (carné IPAF). Habrá, además, trece talleres y cursos presenciales y tres de teleformación. La escuela se clausurará el 8 de agosto en Noreña con una mesa redonda sobre desarrollo del territorio.