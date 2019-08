El arzobispo invita a decir «sí a la vida» como Santa Isabel y la Virgen María El párroco local (izqda.) junto al arzobispo mientras bendice a una embarazada. / PABLO NOSTI La lluvia obliga a cancelar la Comida en la Calle, pero no el reparto del bollo, que se realizará desde la carpa del prau de la fiesta M. RIVERO LUGONES. Lunes, 26 agosto 2019, 01:05

Una gran tormenta impidió que las imágenes de la Virgen María y Santa Isabel procesionaran en la mañana del ayer por las calles de Lugones. La jornada comenzó con una misa cantada oficiada por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, acompañado del párroco de Lugones, Joaquín Manuel Serrano. Ya al inicio de la homilía los truenos amenazaban con dejar caer una tromba de agua que impediría pisar la alfombra floral. «Está claro que la lluvia no se corresponde con las voces», elogió el Arzobispo en referencia a los cantos de la Coral Polifónica de San Félix.

La lluvia impedirá también hoy celebrar la Comida en la Calle, en la que estaba previsto participaran 1.500 comensales. Sin tiempo ni presupuesto para alquilar un carpa, la organización pidió anoche disculpas y recordó que se podrá recoger el bollo en la carpa de la fiesta en horario de 12 a 16 horas.

Durante la homilía Montes realizó una reflexión sobre el embarazo y la vida en la que aseguro que la Iglesia «defiende la vida en todas sus etapas» para que esté «protegida, agradecida, ayudada y acompañada en todos sus tramos». Una adecuada reflexión para la celebración de la Visitación: el encuentro de la Virgen María con su prima Santa Isabel, ambas embarazadas de manera milagrosa. «Me presta poder subrayar esta celebración protagonizada por dos mujeres», indicó el Arzobispo, que aludió a aquellas mujeres que no desean ser madres o cuyo embarazo no llega a buen término por alguna circunstancia. «Isabel era estéril y María una joven doncella, pero la vida es un don que ambas no censuraron».

Bendición

Recapacitó también sobre la parte del pasaje previamente leído en el que Isabel se alegra de ver a su prima María e insitió en que el ser humano está destinado «a sumar». Con estas palabras Montes invitó a los asistentes a reconocer los «pequeños milagros cotidianos», así como preguntarse «qué hacemos saltar cada día en los demás: ¿las alarmas o la alegría?». Aunque la procesión se llevó en esta ocasión 'por dentro' el Arzobispo bendijo -como manda la tradición- a la embarazada que iba a formar parte de la procesión: Cristina Rodríguez y saludó a su marido, Adrián Fernández.